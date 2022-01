黄廷方综合医院语言治疗师沈稳霓将在裕廊社区医院的线上英语讲座,主讲如何与至爱的年长者有效沟通及留心长辈吞咽安全的小技巧。

年长者随着年龄增长出现听力损失或牙齿缺失,黄廷方综合医院语言治疗师沈稳霓说:“牙齿脱落往往会导致年长者较难以咀嚼硬质食物。他们可能因此需要调整饮食,如选择较软质的食物如粥类,或选吃没茎的蔬菜。另一方面,听力损失会致使年长者在理解他人和跟随谈话内容时碰到困难。如有需要,听力学家可推荐使用适合的助听器。”

此外,年长者的一些身体状况也容易导致吞咽和沟通问题,如失智症、中风和帕金森氏症。要注意的是,如果吞咽问题没有适当处理,患者可能会出现胸部感染、脱水和营养不良或生活质量下降等问题。胸部感染还可能有致命的危害。

沈稳霓说:“若沟通问题没有适当处理则使患者沮丧,因为当他们的需求或欲望得不到满足,也许会因此退出社交活动或是降低生活质量。

吃饭时维持90度直立坐姿

看护者要对年长者吃饭时保持警觉,沈稳霓建议,让年长者宜维持90度的直立坐姿,慢慢进食,在准备吃下一口食物前,确保已经吞咽,吃饭时避免说话或分散用餐者的注意力。良好的口腔护理对于吞咽困难的人来说也非常重要,这有助降低胸部感染的风险。

看护者也须留意年长者是否有这些吞咽困难的征兆:咳嗽、噎着、清嗓子、吃饭要花很长的时间、申诉食物卡在喉咙里、长时间把食物或水含在嘴里。

针对沟通困难问题的迹象则包括:说话含糊不清,不能充分以符合逻辑的方式表达自己。

黄廷方综合医院高级营养师赵怡则提到,由于有吞咽问题的人可能需要吃质地改良食物,这或许会提高他们出现营养不良的风险。她解释:“因为质地改良的食物,特别是浆状食物的营养含量会比常规的饮食来得低,营养不良可能导致死亡率增加,住院时间延长,并发症或感染风险增加,以及生活质量下降。”

看护者应留意年长者是否有营养不良的现象,如饮食摄取不足,吃下少于一半的日常食物分量,这可使他们长期食欲不振和非意愿的体重减轻,衣服、戒指可能变松。

若察觉到任何异状,应去看语言治疗师做正式的吞咽和沟通评估,以诊断是否有上述困难。沈稳霓说,语言治疗师会针对个别状况提供建议,如推荐适合的饮食和液状食物的调整方法,以及协助沟通的策略。

赵怡补充,如果察觉身边的至亲有营养不良的潜在风险,也应求医或获得转介给营养师。

营养师会与语言治疗师合作,针对那些需要改良食物质地的人提供建议。譬如,营养师会推荐适合的高能量来源与高蛋白食物,以及食物强化的方法来增加食物营养,避免营养不良。

不同长者身体状况有不同吞咽情况发生

沈稳霓还说:“液状食物可能需要用增稠剂调整,食物也可能需要切成小块或搅拌成泥浆状。然而,这些情况并非所有人都适合。要注意的是,不同的身体状况会有不同的吞咽情况发生。没有所谓的‘一刀切’做法。”

除了改变饮食和液体的摄入有助吞咽安全,安全的喂养方法也很重要。语言治疗师可针对患者的状况,推荐适合个人的特定吞咽练习方法。

讲座探讨沟通与吞咽问题

裕廊社区医院将主办“协助至爱应对沟通与吞咽困难”(Assisting our Loved Ones with Communication and Swallowing Difficulties)线上英语讲座,邀请黄廷方综合医院语言治疗师沈稳霓从看护者角度探讨老年人常见的沟通和吞咽问题,以及分享如何有效应对沟通问题与吞咽安全的小技巧。

1月22日(星期六)

上午11时至中午12时

报名网址:tinyurl.com/JCHcaregivertalk2022-signup

营养师赵怡说,如果察觉身边的至亲有营养不良的潜在风险,应求医或征询营养师。