【生活情报站】服用益生菌真能塑身？

肠道是身体健康的第一道防线，它扮演的角色不仅是消化器官，更是人体内最大的免疫排毒器官，影响人体免疫力、皮肤、精神状态，甚至是体重管理。然而，基于它不可视，很少人会关注我们肠道内的健康状况。

我们肠道内数万亿个微生物的生死存亡，取决于日常摄取食物的种类。高盐、高脂、高糖、刺激性食物会滋养肠道内的有害菌生长。补充益生菌则对于肠道内菌群平衡有着举足轻重的健康功效。

本集《生活情报站》系列视频，佳宁药房（Guardian）药剂师陈垲祺以及邻里街坊分享对益生菌的看法。视频中我们提出三个疑惑：

益生菌吃多会否有副作用？

益生菌能有助管理体重？

选购益生菌时，是否 CFU* 越高越好？

*CFU（Colony-forming unit）菌落形成单位，指益生菌在保质期内活菌的菌落总数。

本集视频将为大家一一解答。

采用先进技术 益生菌也能“战胜”胃酸

市场上益生菌品牌琳琅满目，到底该如何选择？

产自澳洲的第一生菌品牌* Life-Space，20多年来致力于生产高品质的益生菌。通过不断的创新配方与先进的冷冻干燥技术，Life-Space确保每粒胶囊或粉末产自天然的活菌株配方，最大化保留“活”的益生菌得以进入肠道。

（1）Broad Spectrum 成人广谱益生菌

含320亿CFU活菌落和15种有效菌株，有助于强化免疫系统与肠道健康。其中“鼠李糖乳杆菌GG”可缓和因服用抗生素的副作用与腹泻，适合各年龄层日常服用。

（2）Shape B420™益生菌

含150亿CFU活菌落和两种有效菌株，可帮助维持健康消化、营养吸收、新陈代谢等功能。其中“动物双歧杆菌B420™”（Life-Space独家注册专用菌株），有助于管理体重。

除了以上两种益生菌产品，Life-Space益生菌系列也特别针对不同年龄层与需求的人士提供选择，包括：60岁或以上年长者益生菌、女性蔓越莓益生菌以及儿童益生菌粉。Life-Space益生菌系列产品，仅在佳宁药房独家贩售。

*数据来源：IRI Aztec MarketEdge, Total Probiotics - Australian pharmacy and grocery (units). MAT to 10/1/2021.

【本文由Life-Space呈献】