营养师建议 鱼生这样吃

农历新年期间，鱼生是许多人爱吃的年菜，寓意“丰衣足食”。虽然鱼生含有多种蔬菜，但并非想象的那么健康，因此应适量地吃。《新明日报》《活得好》请全国肾脏基金会营养师戴茜撰文提供建议，如何让鱼生变得更健康：
- 要求将酱汁和油分开放，并适量加入生鱼片。
- 避免放油炸的薄脆或“金枕头”，建议放无盐的烤坚果或全麦饼干，以提供爽脆口感。
- 腌制蔬菜的盐和糖含量较高，如果情况允许，应尽可能选择新鲜蔬菜。
你也可以在家中轻松地做出属于自己的较健康鱼生，方法是：
- 避免使用梅子酱
- 减少油的分量
- 使用新鲜的蔬菜水果
这不仅能保持鱼生原有的甜味，也能让它变得更有营养。可以选择有“较健康选择标志”的酱料，来限制盐的摄入量。
另外，吃火锅时，建议：
- 选择健康的蘸料，如利用新鲜的辣椒搭配酱青、蒜蓉或醋。切记，参峇酱、辣椒油、炸蒜头，含有较多糖、盐和脂肪。
- 选择新鲜的肉类、家禽和鱼类，来取代鱼丸、蟹肉棒和肉丸。加工肉类（如：午餐肉、香肠）含有防腐剂和更高的盐分。
- 选择较低热量的食材，如豆腐和新鲜的蘑菇。
- 避免一餐吃超过一份淀粉类食品，以减少额外卡路里的摄取。举例：若吃米饭，就避免吃面条。