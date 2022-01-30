营养师建议 鱼生这样吃

农历新年期间，鱼生是许多人爱吃的年菜，寓意“丰衣足食”。虽然鱼生含有多种蔬菜，但并非想象的那么健康，因此应适量地吃。《新明日报》《活得好》请全国肾脏基金会营养师戴茜撰文提供建议，如何让鱼生变得更健康：

要求将酱汁和油分开放，并适量加入生鱼片。

避免放油炸的薄脆或“金枕头”，建议放无盐的烤坚果或全麦饼干，以提供爽脆口感。

腌制蔬菜的盐和糖含量较高，如果情况允许，应尽可能选择新鲜蔬菜。

你也可以在家中轻松地做出属于自己的较健康鱼生，方法是：

避免使用梅子酱

减少油的分量

使用新鲜的蔬菜水果

这不仅能保持鱼生原有的甜味，也能让它变得更有营养。可以选择有“较健康选择标志”的酱料，来限制盐的摄入量。

另外，吃火锅时，建议：