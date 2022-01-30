营养师建议 鱼生这样吃

来自 / 新明日报

文 /
戴茜（营养师）

发布 / 2022年1月30日 9:00 AM

鱼生，并不如想象的健康，应适量吃。（网络）
鱼生，并不如想象的健康，应适量吃。（网络）

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农历新年期间，鱼生是许多人爱吃的年菜，寓意“丰衣足食”。虽然鱼生含有多种蔬菜，但并非想象的那么健康，因此应适量地吃。《新明日报》《活得好》请全国肾脏基金会营养师戴茜撰文提供建议，如何让鱼生变得更健康：

  • 要求将酱汁和油分开放，并适量加入生鱼片。
  • 避免放油炸的薄脆或“金枕头”，建议放无盐的烤坚果或全麦饼干，以提供爽脆口感。
  • 腌制蔬菜的盐和糖含量较高，如果情况允许，应尽可能选择新鲜蔬菜。

你也可以在家中轻松地做出属于自己的较健康鱼生，方法是：

  • 避免使用梅子酱
  • 减少油的分量
  • 使用新鲜的蔬菜水果

这不仅能保持鱼生原有的甜味，也能让它变得更有营养。可以选择有“较健康选择标志”的酱料，来限制盐的摄入量。

另外，吃火锅时，建议：

  • 选择健康的蘸料，如利用新鲜的辣椒搭配酱青、蒜蓉或醋。切记，参峇酱、辣椒油、炸蒜头，含有较多糖、盐和脂肪。
  • 选择新鲜的肉类、家禽和鱼类，来取代鱼丸、蟹肉棒和肉丸。加工肉类（如：午餐肉、香肠）含有防腐剂和更高的盐分。
  • 选择较低热量的食材，如豆腐和新鲜的蘑菇。
  • 避免一餐吃超过一份淀粉类食品，以减少额外卡路里的摄取。举例：若吃米饭，就避免吃面条。

 

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