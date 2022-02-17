专家解析 认识助听器

就如手机一样，数码助听器科技推陈出新，每年都会有包含新科技的替代产品。每一代的助听器都会带来语音处理或抑噪功能上的进步，让用户听到更清晰的音质。《活得好》请黄廷方综合医院的听力学家谈助听器的科技趋势。

近两三年来市售助听器有三大趋势：首先，充电式助听器经几代优化后，已逐渐取代大多抛弃式电池助听器。充电式助听器使用简便，容易保养照顾，无需担心电池腐蚀与电池替换。充电式助听器凭借这些优势将继续普及化，逐渐取代大多抛弃式电池助听器。

其次，附有蓝牙功能的助听器也越来越普遍。蓝牙功能在体积够大的耳挂式，接收器入耳式与订制入耳式助听器都能找到，价格也不算昂贵。新一代的助听器更能在iOS 与新版本安卓系统取得直导播放，完全省略以往所需的附加蓝牙配件。这些新功能能减轻在观看视频或通电话时的听力负担。

最后，助听器科技将继续着重于利用大数据与云端科技。助听器厂商累计大量的数据后，利用机器学习架构加以处理，先通过模拟猜测用户处于的声音场境，再找出其他用户觉得最理想的语音处理设定，进行自动调节或通过云端立时推荐供参考。这类科技接下来几年将进一步改善助听器收声处理的表现。

但要切记，助听器毕竟是人造仪器，有所局限，不可能像原有的听力那么自然清晰。选择适当的助听器只是重要的第一步，接下来还需用户持之以恒的使用，并配合听力学家做出适时的调整，才能真正从助听器获益。