更年期女性 有何症状？

每一名女性到了更年期所面对的症状都不一样。从中医的角度，什么因素会影响绝经前后的不适？《活得好》请宜康中医纪慧君医师解析。

纪慧君医师接受《活得好》访问时说，更年期中医称为“绝经前后诸证”或“经断前后诸证”。

中医认为，女子到了49岁，任脉虚萎，太冲脉气血衰弱，性激素水平下降，更年期至；月经断绝，形体衰老而不能生育，是女性正常的生理衰退变化。

体质因素、肾衰退的过程加剧、在工作上或生活中不同的境遇，以及来自外界的环境因素等影响，导致一些人难以适应，促使阴阳不平衡，脏腑气血不协调，出现绝经前后诸多的不适，严重者，不适感可持续数年以上。

纪医师指出，更年期期间可能出现的症状，包括潮热、心悸、焦虑或忧郁、情绪低落、尿频、身体疼痛、乱经、盗汗、失眠、眩晕耳鸣等。

中医多以阴虚火旺或脾肾阳虚证型为多见。