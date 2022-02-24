更年期女性 有何症状？

每一名女性到了更年期所面对的症状都不一样。从中医的角度，什么因素会影响绝经前后的不适？《活得好》请宜康中医纪慧君医师解析。
纪慧君医师接受《活得好》访问时说，更年期中医称为“绝经前后诸证”或“经断前后诸证”。
中医认为，女子到了49岁，任脉虚萎，太冲脉气血衰弱，性激素水平下降，更年期至；月经断绝，形体衰老而不能生育，是女性正常的生理衰退变化。
体质因素、肾衰退的过程加剧、在工作上或生活中不同的境遇，以及来自外界的环境因素等影响，导致一些人难以适应，促使阴阳不平衡，脏腑气血不协调，出现绝经前后诸多的不适，严重者，不适感可持续数年以上。
纪医师指出，更年期期间可能出现的症状，包括潮热、心悸、焦虑或忧郁、情绪低落、尿频、身体疼痛、乱经、盗汗、失眠、眩晕耳鸣等。
中医多以阴虚火旺或脾肾阳虚证型为多见。
- 阴虚火旺：多见于瘦弱的人，由于劳心思虑过度，肾阴不足，表现为眩晕耳鸣，头部面颊及胸部阵发性烘热汗出（一日数次或十多次）、心悸失眠、烦躁易怒或口干便秘。
- 脾肾阳虚：多由于劳倦过度、吃太多生冷饮食，耗损脾肾阳气所致，表现为面色晦暗、精神萎靡、情志抑郁、形寒肢冷、腰膝酸软、颜面四肢浮肿或腹胀便稀。