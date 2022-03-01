当病人刚有心脏病时，做任何手术都有高风险，但陈伯的心脏病是因出血造成的，如果不做内窥镜止血，他的心脏病可能会继续恶化。

脸色苍白的陈伯因黑便而来看诊，正常水平为13.5g/dL以上，但陈伯伯的红血素只有7.7g/dL。

血是鲜红的，经过消化后会变为黑色。陈伯并没有吐血，而是排黑便。黑便代表着大肠含铁质，如果病人并没吃铁质的补品，那就代表他的肠胃出了血。

心肌施转蛋白超高

我向陈伯伯及儿子解释，患者很可能有胃部或大肠问题，如溃疡、肿瘤等，须输血和做内窥镜检查。经我解释后，陈伯同意我的建议。

由于陈伯高龄，我还替他做了心电图查看心肌旋转蛋白（Cardiac troponin T，简称T n T），正常人为14，可是他的高达591，即正常的42.21倍。他的心电图不正常。

虽然我不是心脏专科医生，但也有基本的内科知识。陈伯应该是患上急性心脏病。

我立即请当心脏科医生的老同学梁医生过来帮忙。

他晚上到病房看了陈伯，还替他做了超声波心电图。梁医生的评估是陈伯伯有轻微心脏病，因为内出血引起。

当我们七老八十时，冠状动脉或多或少会有阻塞，当红血素突然下降时，心肌的氧气供应会突然减少，这将导致心肌受损，触发小型心脏病。

治疗方法是补充红血素，即输血，这我已安排好了。

该不该给心脏病人动手术

但这也出了另一个问题，就是做内窥镜的时间。

当病人刚有心脏病时，做任何手术都有高风险，因病人的心肌可能出现更大的伤害。

但他的心脏病是因出血而成。如果不做内窥镜止血，他的心脏病可能会继续恶化。

这就是我的两难。

我和梁医生的推荐是先输血，再做内窥镜。但陈家一定要了解这是个高风险的手术。

他们同意我们的做法。

第二天，陈伯的红血素升到10g/dL，我便跟他做内窥镜检查，也请了李医生来处理麻醉药的事。

原来陈伯的内出血来自大肠，憩室使到大肠出血，我好不容易才给憩室止了血。

做内窥镜时，陈伯的血压有轻微的下降，还好有李医生在旁施药。

通常我替病人做内窥镜，不需要麻醉师，但当病人情况不稳定时，就需要请麻醉师过来帮忙，这可让我专心做止血工作。

做了内窥镜后，陈伯的大肠再也没有出血，输血后的红血素也慢慢上升至12g/dL。

他没有心脏病或呼吸困难，Trop-T也下降了。

计划顺利，大肠出血获得遏止，输血后，红血素回到近乎正常水平，心脏病也好转了。

很幸运的，在梁医生和李医生的协助下，我们有惊无险地完成任务。数天后，陈伯出院。

如果当初没察觉他的心脏病，后果是不堪设想的。做医生，除了要替病人诊断治疗，也要做风险评估，与病人及家属商量，一起面向疾病。两难的情况，常在医生生涯中出现，我们要勇敢地面对，冷静地应付。