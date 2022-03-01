及早接受听力检测 一人失聪全家难受

患有听力损失及面临听力损失风险的人逐年增多，世界听力日今年的主题为“谨慎用耳，耳聪一生！”，突显预防听力损失的重要，以及须通过安全用耳避免听力损失。

对于天生失聪者而言，声音是个完全陌生的东西。但是，原本听力正常者，却因听力受损而无法有效跟人沟通，甚至影响生活素质，最终把自己孤立起来与世隔绝，那是非常不幸的事。

后天是“世界听力日”（World Hearing Day），世卫组织将重点突出安全用耳对于终身维持良好听力的重要性。2021年，世卫发布《世界听力报告》指出，患有听力损失及面临听力损失风险的人逐年增多。报告提出，控制噪声是保持听力的七项关键干预措施之一，并强调减少对高音量环境的暴露的重要性。

今年的世界听力日的主题为“谨慎用耳，耳聪一生！”（To hear for life, listen with care），突显预防听力损失的重要，以及须通过安全用耳来避免听力损失。世卫指出，听力损失许多常见原因是可以预防的，包括暴露在高音量环境中导致的听力受损。

听力受损的导因

本地资深听力专家陈文海说，听力受损的导因很多，年老是主因外，其他包括长期接触噪音、长时间戴耳机（高分贝音效）、耳部感染、耳道耳屎堵塞、分泌性中耳炎等。

听力问题已不再是患者个人问题，而是一家人，包括看护者的问题。很多时候，听力开始出现障碍者，首先觉察的多数是其家人，例如对方说话嗓门比以前提高许多，电视机或收音机的声量也调高等。所谓病从浅中医，一旦发现家人的听力出有问题，应尽早接受听力检测，及早治疗。

很多听障者因为听力逐年衰退，影响正常生活而慢慢与家人疏离，甚至与社会脱节，足不出户；尤其是年长人士，不想给家人添麻烦，因此封闭自己，影响一家人关系的和睦。

听力专家陈文海：听力开始出现障碍者，首先觉察的多数是其家人。（档案照）

陈文海分享一个年过80的病人个案，对方有50%听力受损，多年来都无法跟国外的儿女有效地沟通。后来，辗转多时，老人家终于在照顾者的鼓励下，到诊所来接受治疗与心理辅导，最终借助先进助听器，一劳永逸地解决与家人沟通的问题，生活改善，并且期待每一天的新生活。

部分听障者可治疗恢复耳力

他说，一些听力受损可通过药物或手术治疗而恢复，例如那些外耳和中耳导致的听力问题，包括：鼓膜穿孔（Perforated eardrum）、中耳炎、突发性耳聋（受感染）等。

因老化或噪音性产生的听力障碍，先进助听器是解决问题的最佳疗法。

本地连锁听力诊所Hearing Partners，公布一项在去年11月16日至12月2日所进行的全国在线听力调查报告，调查对象为150名年龄在18岁至44岁之间的人，他们的家人都有听力受损问题。

调查研究探讨听力丧失而未经治疗，会如何影响病患和照顾者彼此的关系。调查指出，听力损失对患者生活质量的损害远超过它所带来的不便。患者家人对于推动早期诊断和鼓励持续使用助听器，起着关键作用。

报告显示，国人认识到助听器可以协助失聪者改善生活品质，不仅可提升82%的听力，75%患者的生活变得更独立，76%能跟人沟通交谈，而不是活在寂静和孤独的世界里。

助听器使用者家人情绪稳定

另一方面，与非助听器使用者相比，照顾使用助听器患者的家人，过程所感受的焦虑和愤怒较前者更少，而且超过一半的助听器使用者的家人表示，能更有效地彼此沟通，并且享有更有意义的对话。

研究表明，患者配戴助听器，可以提高理解能力，减少沟通时产生的焦虑感。

助听器使用者的家人指出，他们的情绪缓解许多，沟通时的愤怒感占7%，担忧感占8%；相对而言，没有配戴助听器的家人，后者的愤怒感和担忧感更高，分别是27%和23%。

冠病疫情加剧人际关系的紧张，45%的受访者表示，听力障碍者戴防疫口罩，由于无法读懂其面部表情，同时说话声音变得更低沉，患者家人和看护者的交流更加困难，因此助听器可以发挥更大效用。

听力丧失者失智是常人五倍

调查报告指出，多数国人认识到助听器在改善互动和加强联系方面的实用价值；82%的受访者愿意投资助听器，改善患者听力。照顾听障者中，68%的人不觉得戴助听器令人尴尬，71%肯定助听器对听障者的必要性。

对于听力受损者来说，沟通明显困难，他们会避免或限制参与社交活动，若不治疗，他们的听力问题，将加速认知能力下降的风险。

约翰霍普金斯大学的一项研究发现，根据病情的严重程度，听力丧失者患失智症的可能性是常人的两到五倍，因此早期诊断和干预有利无弊。