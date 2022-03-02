妥当处理冷食熟食 防食物中毒

食物若处理不当，容易引致食物中毒。如何能“更安全地”准备早餐？若准备无需烹煮的“隔夜燕麦”，该注意什么？《活得好》请邱德拔医院资深营养师翁楚翔提供建议。

食源性疾病常见症状可从轻微到严重，包括感到恶心、呕吐、腹泻、胃痉挛、头痛和发烧。幼童、孕妇、老年人和免疫系统较差的人群或出现严重的食物中毒症状，甚至致命。

引致食物腐败的微生物会在温度摄氏5到60度内迅速生长，这被称为“温度危险区域”，因此，建议生冷食物应储存在5摄氏度以下。若把熟食留在炉灶、烤箱，温度应保持在60摄氏度以上，以确保食物保持热度，防止细菌快速繁殖至危险水平，而导致食物中毒。

至于如何能“更安全”地准备食物，邱德拔医院资深营养师翁楚翔提醒，应确保双手和厨具干净。

他举例说明，如果做“隔夜燕麦”，也就是把燕麦放在冰箱浸泡过夜，需确保所放置的容器清洁，并密封盖紧，以确保干燥。使用密封的容器，可确保燕麦不吸收冰箱里其他食物的味道，也预防和其他生食交叉感染。

由于“隔夜燕麦”无需烹煮，属于“生食”，他因此建议，将它和其他熟食分开存放。

妥当冷藏的“隔夜燕麦”一般可保存三四天，但由于容易准备，所以没必要大量制作。

要提醒的是，任何食物，若怀疑有异样，为安全起见，最好是丢弃别吃。

如果需要更多营养方面的资料，可拨打营养师热线：9832-2983。