小儿中草药调理身子 慎用药量平衡阴阳

加强孩童免疫力对抗病毒十分重要，黄汉忠中药师指出，纯阳之体的少年儿童使用中草药养生，须讲求平衡，注意药量，避免补过头。另一位受访医师则谈艾草灸法如何操作。

冠病疫情肆虐期间，增强孩童的免疫力对抗病毒很重要，善用中草药调理身或作为食疗用途十分常见。儿童可服用中药，但使用时一定要辨证用药，并严格控制剂量，务必先咨询中医师的专业意见，才能更好地达到治疗目的。

本文摘录自新报业媒体信托旗下《健康No.1》保健季刊第50期的焦点内容。新加坡中药公会前总务、资深中药师黄汉忠畅谈有关儿童可服用的中草药，而长乐中医诊所李德钊医师则分享儿童也可尝试有助养生保健的中草药艾草的外用灸法。

少儿内服中药宜量少频服

黄汉忠说：“少儿虽属‘纯阳之体’，本无疾痛，但因喜动，在大汗淋漓后，体表毛孔尚未闭合，外邪此时可趁虚入侵。现代人又常年喜欢待在阴凉的冷气环境中，使凉风入里，十分不利于肺部的发育成长，因此易受风寒而得病互染。”

黄汉忠建议家长选用较中性温和的中草药泡制茶饮，或在汤品如鸡汤、排骨汤中加入少量中草药一起烹煮，达到药食两用的益处。他说，要注意的是萝卜不能与补益类中药材一起煮，因为这会降低药效。

黄汉忠也提醒：“使用中草药作养生用途，切莫一鼓作气，须讲求阴阳平衡，尤其是少年儿童。也要切记中医常说的所谓‘气余生血，血余生火’，若吃得过多可导致上火，这就犯了中药养生道理之大忌。所以无论老少，应量少频服，贵在坚持。”

使用中草药作养生，切莫一鼓作气。

艾草外用灸法

中医治疗常说“一针二灸三用药”，而中草药除了内服外，也可以外用如灸法。长乐中医诊所李德钊医师说，所谓艾灸，就是利用中草药艾叶作原料，制成艾绒、艾柱或艾条，用燃烧的方式，在一定的穴位上施以适当温热刺激，通过经络传导起到促进养生保健的功效。

在中医来说，艾灸有温阳补气、温经通络、消瘀散结、补中益气的作用。一般的艾条可在中药行买到，市面上也有出售直接贴在身体部位的艾灸贴。选择艾条时，以艾绒色泽金黄，扎实无杂质为佳。上等艾条则讲究艾烟淡白、气味芬芳、火力柔和。

李德钊医师说，只要懂得艾灸的操作方法，可以为孩童（建议3岁以上为好）做艾灸调理，尤其是针对儿童常见的便秘或呼吸系统问题，有一定的帮助。但不熟悉艾灸的人，最好还是找有经验的中医师施灸，以免出现上火、烫伤等事故。

施灸前要注意，过饱、过饥、高热、情绪高亢等情况都不适合艾灸，最好是在孩童即将入睡、情绪放松下进行。艾灸时一般选在宁静、通风的环境，避免在冷气环境。此外，艾灰容易脱落飘散，艾条不容易熄灭，因此艾条与艾灰的善后处理非常重要。

《健康No.1》杂志改版后，第50期内容更扎实。

延伸阅读：草药养生须知

要了解更多有关儿童服用中草药的注意事项，包括采用党参、黄芪、菊花等常见中药的贴士，以及三个常用的艾灸防病穴位，可翻阅最新第50期《健康No.1》杂志的焦点课题“草药养生知多少”。此专题也收录中草药作为养颜瘦身和食疗的用途，以及服用中药的禁忌与跟哪些食材相冲等实用信息。