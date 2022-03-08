《健康No.1》改版再出发

由新报业媒体信托华文媒体集团推出的本地最畅销中文保健季刊《健康No.1》以新设计、新内容、新栏目，改版再出发，让读者收获更丰富实用的保健养生资讯。每本《健康No.1》售价$5，于全岛书局、Buzz、报摊出售。

精彩亮点 增设新栏目

乐活银发族：肠寿才能长寿；

儿童康健园：乳牙早失不可忽视；

医问医答：特应性皮炎；

好食堂：营养美味可兼得。

购买和订阅杂志送好礼

为回馈读者多年来的支持，即日起至本月31日，到以下特定报摊购买《健康No.1》新出版的第50期杂志，将随刊附送价值$3虎标万金油（红+白）。

特定报摊包括：

People's Park Complex临时摊位

Bishan Newspoint（碧山巴士转换站旁）

Blk 282 Bishan St 22 kiosk S570282

Swift Laundry & Dry Cleaning Centre, Blk 85 Marine Parade Central #01-658 S440085

Blk 49 Sims Place #01-78 S380049

Whizz @ 221 Boon Lay Place #01-114 S640221

Whizz @ Blk 762 Jurong West St 75 #01-K3 S640762

- 到特定报摊购买新出版的第50期杂志，随刊附送价值$3虎标万金油（红+白）。 - 订阅8期（两年）送价值$20礼包及$10FairPrice礼券。 - 订阅4期（一年）送价值$20礼包。

——订阅4期（一年，$20）或8期（两年，$40）的《健康No.1》赠送好礼给读者。订阅方法可浏览网站或扫描QR码（注：以信用卡付账）。订阅电邮：magazines@sph.com.sg；订阅热线：6319-1800；

——订阅4期（一年）送价值$20礼包；

——订阅8期（两年）送价值$20礼包+$10FairPrice礼券。

注：所有促销产品，图片仅供参考，实际产品可能有所不同。送完为止。