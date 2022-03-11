子宫肌瘤可根据肌瘤在子宫里的位置而分类。有何疗法？《新明日报》《活得好》请伊丽莎白医院医疗团队解析。

子宫肌瘤可出现在子宫的以下位置：

■腔内：整个肌瘤几乎完全在子宫腔里。

■肌壁间或肌层内：完全在子宫肌层里。

■有蒂的肌瘤：由一个蒂附着于子宫表面。

■粘膜下：部分肌瘤在子宫腔内，从子宫腔的壁上形成。

■浆膜下：凸出于子宫外，基底在子宫的外侧表面上。

子宫肌瘤的治疗将取决于患者的年龄、整体健康状况和病史、子宫肌瘤的大小，以及是否有怀孕的计划。治疗方法包括：

■经腹子宫切除术：通过腹部进行子宫切除手术。

■经腹子宫肌瘤摘除术：通过腹部从子宫中摘除子宫肌瘤。

■利用子宫内膜消融术和切除术切除子宫内膜。

■激素治疗：利用孕激素抵消过多的雌激素。

■利用促性腺激素释放激素抑止卵巢生成雌激素：这可以延缓子宫肌瘤的治疗至绝经后，届时症状较轻或可能完全消失；该激素可以在手术前用来缩小子宫肌瘤。

■腹腔镜辅助阴道子宫切除术：通过锁孔手术切除子宫。

■使用非类固醇抗炎药治疗轻微疼痛。

■采取子宫动脉栓塞法阻断流向子宫肌瘤的血液，使其萎缩、死亡。

■阴道子宫切除术：通过阴道进行子宫切除手术；这适用于较小的子宫肌瘤。