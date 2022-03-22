30多岁的L先生，因持续了两年的耳鸣而来就诊。如今他已习惯了耳鸣，令他不安的是，在嘈杂的环境中与他人说话时，对方声音听起来总是很模糊，尤其是在戴口罩的情况下。经进一步询问，他坦承自己从十多岁起就经常戴着耳机听高音量的音乐。

另一个年近六旬的退休人士患者K先生，向我抱怨他的听力受损逾30年。他将听力损失归咎于以前在海事业的工作，当年他经常在嘈杂高音量机器的环境中工作，过去工作场所对噪声的限制并没有严格执行，他经常在没戴防护配备的情况下工作。跟L先生一样，他在疫情期间大家佩戴口罩后，才开始注意到听力受损对生活造成的不便，因此决定求医。

两人都有中度高频听力损失，尤其明显是在4kHz频率的听力测试，这是一种典型的噪声性听力损失（noise-induced hearing loss，简称NIHL）病况。两名患者因不同原因而使听力受损，这种长期噪声引起的听力损失是无法逆转的。

噪声性听力损失可预防

今年世界听力日的主题是 “谨慎用耳，耳聪一生”（To hear for life, listen with care），重点突出安全用耳对于终身维持良好听力的重要。纵观不同类型和导因的听力损失，噪声性引起的听力损失是少数可以预防的类型之一。

声音是通过鼓膜和中耳骨传入内耳，经由微妙声音振动传递到耳蜗的液体。内衬耳蜗的精细毛细胞探测到液体运动，便会将运动转换成电信号，沿着神经传递到大脑，暴露在巨大的噪音中导致内耳液体异常大震动，就像海啸一样破坏了最前面的听毛细胞。这些脆弱的结构一旦被破坏并不会再生，导致永久性和不可逆转的听力损失。

一些人经历了单一但巨大的噪声暴露后，可能会出现暂时性的听力损失，不过会在24至48小时后恢复听力，这被称为“暂时性阈移”。如果不停止暴露在过量噪声的环境之中，日后很可能出现无法逆转的听力损失。

噪声性听力损失通常影响高频听力。患者会发现自己在嘈杂的环境中需要更专注地聆听他人说话，难以区分高亢的辅音（如sh、s、th）而误听一些单词。部分患者在看电视或听广播时，一般都需要调高音量。除此以外，听力受损者通常都依靠唇读来明白他人的谈话内容，防疫时期，人人时刻戴着口罩，导致患者无法依靠唇读来理解。很多时候，患者家人会抱怨，他们常需要提高声量或重复说话内容，患者才能听得见。

因噪声引起听力损失的患者还会出现烦人的耳鸣，这可能导致患者丧失注意力及影响睡眠。

暴露在高分贝噪音后果

那么，究竟要多大声才算太大声呢？正常谈话的声量约为60分贝，大声喊叫约为80至90分贝。音乐会上扩音器的音量可以达到110至120分贝。若是暴露在大于85分贝的响度水平并持续8小时或更长时间，都会使听者面临噪声性听力损失的风险。这种风险随着暴露时间的延长而增加。一般来说，如果你必须在噪音中大声喊叫才能被听到，那就等同于声量太大了。

除此以外，听觉会随着响度的增加而有所减少。若一个人用耳机听100分贝的音乐长达15分钟，所承受的听力损害，相当于一名工业场所员工暴露于85分贝的噪音长达8小时。

被诊断因噪音导致听力受损的病患，也不是完全失去了沟通的希望。助听器是一种有效的听力辅助仪器，有助于提高声音的清晰度，还可根据使用者的需求定制。一些医疗机构就提供听力复健治疗，其目的是训练助听器使用者，帮助病患更好地克服听力障碍。至于双侧重度至极重度听力受损的患者，则可考虑做人工耳蜗植入手术。

值得欣慰的是，L先生和K先生最终都安装了助听器，提高了他们的听力清晰度，生活素质都有了明显的改善。尽管如此，我相信如果时间能够倒流，他们一定会听取建议：“谨慎用耳，耳聪一生”。

（作者目前在陈笃生医院任职）