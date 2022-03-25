肝脏纤维化 可导致肝硬化

调查显示，本地人普遍对肝脏健康漠不关心，尤其是25岁及以下的年轻人。专科医生提醒，若患有肝纤维化（fibrosis），可发展成肝硬化（cirrhosis），也就代表肝脏形成永久性伤害。《新明日报》《活得好》请亚历山大医院肠胃病专科助理顾问医生唐丽苹通过病例解析什么是肝纤维化和肝硬化。

李姓患者是一名患有慢性乙型肝炎病史的中年女性；她已在综合诊所看诊多年，过后被转介到医院，以进一步评估肝脏结疤（scarring）的超声检查结果。

李女士首次看诊时，感到担忧，因为听朋友说，肝脏结疤，也称为肝纤维化，是一种不可逆转、会影响寿命的疾病。

唐丽苹医生说：“我告诉她，虽然应认真看待肝纤维化，但不必过于担忧。如果及早诊断和治疗，还是可预防纤维化的进展以及随之而来的并发症。”

唐医生说，肝纤维化是因肝脏损伤而形成结疤组织的反应。

当肝脏受损或受伤时，受损的肝细胞会发出信号，以激活修复细胞，并刺激细胞分泌胶原蛋白等物质。这是一种纤维。

随着时间推移，肝脏持续损伤，胶原蛋白会在肝脏内积聚，导致结疤组织和肝组织硬化。

结疤组织可限制肝脏内的血液流动，影响血液流向健康的肝细胞。约10多20年内，肝纤维化可发展为肝硬化，造成肝脏永久性损伤和严重结疤。