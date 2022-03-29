精神分裂症的病程可分成前驱期和错乱期。

澳大利亚籍人自2005年起被诊断患有精神分裂症。2020年1月，他毒捅妻子又砍死爱犬，日前误杀罪名成立，被判坐牢十年。法庭上揭露，被告因频频听见“声音”说妻子是“魔鬼”，指示他必须“杀魔”。当男子每在路上看到有人穿着印有“Finisher”字样的马拉松运动衣，他会看成是“Finish her”（杀掉她）。男子前后发病三次，两次自残，但不曾对他人造成伤害。

精神分裂症患病率1%

精神分裂症并不如其他精神疾病那么常见，其患病率为1%。但是因为发病期通常是在青少年至20来岁（男性的发病期比女性更早），所以也相对的为患者及家属带来更巨大的影响。它也是个“昂贵”的疾病，除了患者的直接医药费外，病症也对患者与家人在资源和生产力方面造成损失（间接费用），还有留给患者与家人的悲痛（无形费用）。

随着医学的进步，心理疾病的神秘面纱也逐渐揭开，但在文明社会里，还是有很多人对精神分裂症一知半解。在本区域，我们也时闻神灵或鬼附体的报道，也有些人对超自然现象感到好奇和持有强烈的信念。

心理医学一般认为精神分裂症，是因为在潜在因素（如遗传、性格、抗压能力）和面对难以控制的压力相互作用底下才会患病（stress-vulnerability theory）。60%至80%的精神分裂症患者没有患病的家属，但是假如家族有一名成员患有精神分裂症，其他成员得病率也因为基因的关系而相对提高。研究显示，单卵孪生儿患上精神分裂症的可能性高达40至50%。相比之下，异卵双生子患精神分裂症的可能性是10%，同时，精神分裂症的可能性也会根据家里患有精神分裂症的家属人数而提高。一个人的性格也能影响发病率，例如，性格内向或多疑的人较易患上精神分裂症。

精神病的前驱期与错乱期

精神分裂症的病程可分成前驱期（prodromal phase）和错乱期（active phase）。前驱期平均长达两年至五年。常见的早期症状可能是难以入眠，精神紧张、烦躁、抑郁、精神无法集中，疲劳和孤僻。虽说以上所列的前驱期症状，也可能出现在其他心理疾病如适应障碍症、抑郁症、焦虑症，甚至在没有患上任何严重心理疾病的青少年、年轻人身上，但是假如家人或朋友及早察觉的话，也可以给予建议与支持，显然地，当症状如异常知觉或对事务，具有怀疑的眼光出现时表示错乱症状即将来临。

错乱期的症状可分为：

·阳性症状：妄想（通常投诉被逼害）、幻觉（常投诉听到声音，但也可以是看到或闻到其他人普遍认为不存在的东西或感觉身体有东西爬行）、言语紊乱；

·阴性症状：情感淡漠、言语贫乏、意志缺乏、快感缺乏和与社会退缩；

·思维症状：执行功能障碍，注意力和记忆减退；

·心境症状：焦虑、抑郁、绝望和具有自杀的念头和倾向。

女性较常出现妄想症

精神分裂症的妄想症状有别于妄想症（delusional disorder）。妄想症也是一种精神疾病，发病期通常是在成年人的中年到晚期，也较常出现在女性当中。精神分裂症的妄想症状较为怪异（bizarre），不大可能涉及在现实生活中可能发生的情况；妄想症的妄想却是“非怪异”（non-bizarre），但也不符合患者的社会、文化和宗教背景的信念。

神经科学的证据显示，神经传导素分泌失调，尤其是多巴胺（dopamine）和血清素／5 -羟色胺（serotonin）会导致精神分裂症，所以医疗人员希望患者能及早接受治疗缩短“未经治疗时期”（duration of untreated psychosis）。医疗人员也不时提醒患者须按时服食抗精神分裂症药物，才能防止病情复发。报告显示，停止服食此类药物会增加病情复发的可能性高达五倍。当然，突发的生活事故也会导致精神分裂症的复发。

病患对治疗的依从性严重的影响临床结果——按时接受治疗的病患能缓解症状，减少对自身和其他人的危害，减少住院和门诊服务的使用。精神分裂症的研究显示，停止治疗是患者复发的最大预测因素，比按时接受治疗的病患，停止治疗的病患入院率为2.5倍。

医药团队坚信在与病患及家属的配合下，一定能提高他们的生活素质。（上篇）