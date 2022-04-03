婴儿肥嘟嘟长大会否肥胖

本周提问

婴幼儿肥胖问题

榜鹅综合诊疗所主任家庭医学顾问医生郭晓璇。

对两岁及以下的幼儿超重或肥胖的定义目前还没达成共识。不过，两岁前，快速增重是日后肥胖的风险因素。

问

婴儿时期肥胖，长大后是否也如此？儿童肥胖问题应怎么预防？预防肥胖是不是该从母乳喂养期开始？为人父母在喂养婴儿时要如何才能做到不过度喂食？婴幼儿的活动量对肥胖的影响有多大？

答

肥胖是脂肪过度积累所导致的不良健康后果，可定义为能量摄入过剩的结果。肥胖是多重因素造成的，基因可能使一个人容易肥胖，但环境和生活方式往往也起着一定作用。

如发表在2021年《新加坡医疗期刊》的“从儿童早期开始预防肥胖”的研究论文所指出，肥胖是日益严重的全球性流行病，同时影响着发达国家和发展中国家。它是心血管疾病的主要风险因素，心血管疾病是全球发病率和死亡率的主因之一。然而，肥胖不只是成年人的疾病，在全球范围内，5至19岁的儿童和青少年中，超重和肥胖的普及率已从1975年的4%攀升至2016年的18%。

7岁超重 70%成年仍超重

根据保健促进局的定义，本地6岁至18岁的孩童，身体质量指数（BMI）超过90百分位（percentile）为超重，BMI超过97百分位则属于严重超重，即相当于肥胖。2017年发布的本地调查结果显示，7岁超重的儿童中，70%在成年后仍然超重。

因肥胖而引发慢性疾病，在成年期会直接和长期影响儿童的身心健康。因此，要避免并发症发生，做好早期预防和管理十分重要。

对于两岁及以下的幼儿，目前对超重和肥胖的定义还没有达成共识。然而，两岁前，体重在这期间快速递增，可成为日后肥胖的风险因素。因此，儿童健康手册中的各个不同孩童年龄段的BMI图表，可作这方面的风险评估方式之一。

建议以世卫组织推荐的指南来准确测量儿童的身高和体重。若怀疑孩童超重或肥胖，就让医生审查儿童过去的病历和做体检，有助于辨识身体质量指数偏高的次要原因，及是否需要进一步的体重管理。一旦排除或解决了这些次要原因，下一步是着手儿童的营养和活动事项。须注意的是，控制儿童肥胖的目的，通常不是为了减肥，而是通过预防措施和行为改变来控制体重增加速度，以缩小过度的能量摄入和不足之间的差距。

母乳喂养有助调节婴儿食欲

对于婴儿，应尽可能长时母乳喂养。建议产妇尽可能选择母乳喂养，世卫组织建议在婴儿出生后的首6个月采用纯母乳喂养，接着是辅食和母乳喂养，直到孩子两岁以上为止。

在防止儿童肥胖方面，母乳喂养比配方奶粉好，有几个原因。与母乳喂养的婴儿相比，配方奶粉喂养的婴儿的成长速度较快，因为配方奶粉的能量和蛋白质含量可能较高。再者，母乳的成分会随着儿童的营养需求和喂养方式而变化。此外，与奶瓶喂养相比，含乳的哺乳方式也被认为可更好地调节婴儿的食欲。因此，配方奶粉喂养相较母乳喂养，婴儿日后肥胖，风险会变得更高。

不过，有些时候哺乳妈妈或许无法完全做到纯母乳喂养婴儿。含强化铁的配方奶粉是一岁以下的健康足月儿的另一个合适选择。配方奶也应根据制造商说明来准备，婴儿麦片米糊也不应混入奶瓶中一起喂。

看护者应对孩子的饥饿提示保持敏锐，而不是强制在预定时间里喂食或喝光整瓶奶。当婴儿吃饱时，往往会自然松开，离开奶瓶或母亲的乳房。吃饱的婴儿会放松，甚至可能在吃饱后睡着。重要的是，应认识到每个孩子和家庭的情况可能不同，以下的营养喂养建议可作为参考，如有疑问，应寻求专业建议：

不同时段的婴儿喂养

·0到6个月大：这时期的健康婴儿可每天喝上大约150到200毫升的配方奶。婴孩在不同年龄段的喂养频率不同，从新生儿的每2至3小时，到3个月大宝宝的每3至4小时，及6个月大宝宝的每4至5小时等。

·6至12个月大：婴孩在这阶段的成长速度会放缓下来，开始吃些固体食物，每天还可喝大约120毫升的配方奶。如果孩子能睡到自然醒，就不宜隔夜哺乳。

·12个月后：这时期的婴孩一旦开始进食较多固体食物，可从营养方面下手，减少过多能量摄入。要强调的是，儿童与固体食物的关系始于家庭，儿童对食物和进餐的时间、行为和态度受看护者和家庭成员的影响。例如，看护者将食物作为奖励或控制孩子的一种手段，十分普遍。家庭成员的饮食偏好和食物的种类，也会影响孩子的食物选择。

婴儿活动量受家庭和环境影响

孩童对体力活动或久坐不动活动，取决于家庭和直接的社区环境因素。在发达国家，许多久坐不动的活动与看电视有关。

看护者应避免让婴孩花太多时间坐在婴儿车、婴儿座椅等，而是预留时间多做肢体动作，消耗能量。

至于什么时候应当求医，可留意在六个月的饮食和生活调整后，若儿童肥胖问题没有改善，就可考虑接受进一步治疗。此外，其他情况如严重肥胖、快速增重、体重增加但身高增长缓慢、怀疑肥胖的次要因素存在，或因为与肥胖相关的某些并存疾病所导致，也建议进一步求医。此外，接受营养师咨询援助，获取更全面的营养评估与膳食计划。

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