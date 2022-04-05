精神分裂症对不同患者的影响是不一样的。

上周我为《联合早报·乐活》写了《解读精神分裂症》，今天就来解释精神分裂症的治疗。按时接受治疗的病患能缓解症状，除了可减少对自身和他人的危害，也可减少住院和门诊服务的使用。按时服食抗精神分裂症药物能防止病情复发，精神分裂症研究显示，停止治疗是患者复发的最大预测因素，入院率为2.5倍，停止服药会增加病情复发的可能性高达五倍。

抗精神分裂症药物分为典型（或早期）和非典型（新一代）药物，口服药物和肌内注射药物。典型的抗精神分裂症药物可能带来帕金森式的副作用（身体僵硬、步态蹒跚、手脚颤抖）。这类药物也可能带来性功能障碍。对于女病患而言，月经失调也是常发生的事。自1990年代起，非典型的抗精神分裂症药物，已成为治疗精神分裂症的主要疗法。起初医学界认为，此类药物因为较少发生帕金森式的副作用而大受鼓舞，但近年来发现它可能引起代谢综合征（病患者更易发胖，影响血糖和血脂）感到担忧。研究也发现精神分裂症本身（也即是说未接受药物治疗）的患者患上代谢综合征的风险自然增加。

心理医生在为病患开药时一定会考虑其利弊，也会在开药前向病患与家属解释清楚，并为病人做身体检查与血液筛查。患者必须在服药时，按时监测体重、腰围、血压、血液检查（空腹血糖和血脂）。

服食药物繁琐，如口服的频率，药物的总数及副作用都会影响依从性。有些精神病患者抗拒到诊所复诊或没按时服食药物。没按时服食药物包括可以完全不服用任何药物，偶尔不服用或不按规定剂量服用。有些患者完全不认同心理医生对精神分裂症的诊断，认为他们的症状是真实的，或他们才是真正的被迫害，所以拒绝接受治疗。患者往往也面临巨大的社会歧视和自我歧视，所以尽量避免和心理治疗挂钩。

非典型肌内注射药物带来便利

在这种情况下，心理医生可能会建议肌内注射药物。在过去，患者须要每两周或每个月到诊所接受典型的肌内注射药物一次。如今已有效果较长久的非典型肌内注射药物，可以每三个月注射一次，一年注射四次，为患者带来极大的方便。

除了药物治疗，非药物治疗如心理治疗也能帮助开导患者的思维、情绪和行为，以便他们更有效地应对压力和心理障碍。医疗人员也推荐患者参与社区康复治疗（Psychosocial Rehabilitation）。社区康复治疗的宗旨是让患者重新认识自己的潜能，将其充分发挥改善生活。

精神分裂症的医疗团队除了心理医生、心理学家、护士、职业治疗师、药剂师、医药社工、个案管理员，还有朋辈支援师（peer support worker）。朋辈支援师是在康复中或已康复的精神分裂症患者，为其他患者提供支援，分享经验及康复历程。

照顾患者之余关注看护者

当家庭成员患有精神分裂症时，看护者得帮助或监督患者的生活起居和服从药物。这可能为看护者带来沉重负担，身心健康和经济损失，尤其当看护者不得不辞职来照顾病患者。看护者负担的原因来自于患者的严重程度（例如，患者的奇异和不恰当行为），及患者可能对看护者有所误解（例如，病患可能怀疑看护者的动机）。看护者也可能因为羞耻而不愿与其他人讨论家庭成员患有精神分裂症的事，甚至退出以往的生活圈子，因而没法得到足够的辅助支持。较常发生在精神分裂症患者看护者的心理健康障碍是抑郁症和焦虑。

我们必须照顾看护者的需要和关注他们的心理状况。社区心理团队在定期家访时不仅可以为患者提供社区康复治疗，也同时为看护者提供情感支持。看护者可能需要资源来帮助受照顾的患者，例如适当的经济援助。看护者也可考虑加入家庭支持小组，彼此相互支持。

精神分裂症对不同患者的影响是不一样的，有好些患者重获新生，恢复日常生活。无可否认的，当中少数患者的病情可能会持续恶化，但更多患者虽然有持久的症状，但并不阻碍他们独立生活。

（下篇）