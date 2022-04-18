【生活情报站】越睡越多毛病？选对枕头不踩雷

常言道：“每天睡得好，八十不见老。” 这是因为人一生中约有三分之一的时间都是在睡眠中度过的。在睡眠状态时，人体的神经系统、消化系统、内分泌系统都能得到很好的休息，从而使白天工作中所消耗的体力得以恢复。

良好睡眠能带来多项益处，例如：

１，更好的思考与学习，加强记忆力。

２，能保持良好的情绪，来更好的解决问题。

３，可以让我们在工作中得到极佳的表现。

４，能减少驾驶疲劳以及相关的个人安危情况发生。

５，能加强免疫系统，降低疾病感染风险。

由此，我们经常苦苦寻找失眠的原因，甚者花掉一笔不小的开销去看医生以及服用各种对身体产生激素的药物来辅助睡眠。

选对枕头 改善睡眠

你是否想过，良好睡眠的出发点，可能是你常常忽略的“枕头”呢？

很多人睡眠质量不佳，就是因为选错了枕头。每个人的睡姿不一样，大多为仰睡和侧睡，这两种睡姿所需要的的枕头高度是不一样的。如果只是单纯用枕头垫着头，会造成颈椎和肩膀悬空，让肌肉无法完全休息，导致睡觉时颈部、肩部产生酸痛感、打鼾，甚至手臂发麻。

保持良好睡眠质量的关键就是要用对枕头，它的作用不容小觑。

本地知名品牌OWELL推出了一款“睡姿智能气囊枕”，它可以根据每个人身形、睡姿习惯以及床垫的软硬度来做智能化调整，更好地支撑头、颈、肩部，让酸痛得到缓解，从而改善睡眠质量、打鼾和手臂发麻的问题。

这款枕头中间及两侧都有气囊支撑，无论是侧睡或仰睡的黄金15度角，都能支撑头、颈、肩所带来的压力。

另外，枕旁两侧各有16档的调节器，可以根据个人睡姿习惯调节出最舒适的高度。

本集《生活情报站》系列视频，和大家介绍这款睡姿智能气囊枕，希望可以为失眠患者、睡眠质量差、身体部位酸痛、以及让希望提高睡眠质量的人士带来福音。

【本文由OWELL呈献】