裕廊社区医院临床护士将于4月30日(星期六)“居家照护至亲”(Nursing our Loved ones Back at Home)英语线上讲座,探讨正确照顾出院后的家人,避免看护者蒙受压力和倦怠,及可资用的社区支援服务。免费讲座,但须预先报名。