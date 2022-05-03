与个性易躁的青少年 开启不同相处应对模式

“相处”是个大议题，心理卫生学院社区心理健康评估团队通过16至30岁年轻人的个案，从中了解他们面对的问题，提高这年龄层对心理健康的认知，梳理出维护美好关系的方向。

年轻人面对各种生活压力，包括家庭、学业、同侪之间的问题。过去两年多的冠病疫情，居家学习、居家办公、各种线上课程与会议，以及跟父母和长辈更多的时间相处等，都让这批年轻人遭受前所未有的心理冲击。

有者能够坦然面对，找到纾解压力的管道；有者背负着沉重的心理压力，生活极端压抑。

心理卫生学院社区心理健康评估团队（The Community Health Assessment Team，简称CHAT）个案管理员张凯欣指出，CHAT通过针对16至30岁年轻人的个案，从中了解他们面对的问题，提高这个年龄层对心理健康的认知，并提供保密和个性化的心理健康评估，让个人能更好地解读自己。

青少年发现自己压力特别大，心情易躁时，应该如何面对家人和朋友，相处时有哪些地方须要注意？

张凯欣：我们都曾因为易躁而不小心迁怒于最亲近的人。（受访者提供）

张凯欣说，所谓的“相处”本身是一个大议题：有些人认为“好好相处”需要坦诚，宁可吵架把事情说开，也不愿对方将一切闷在心底；有些人则想要尽可能地避免摩擦；有些人更在乎花时间相处和陪伴……这不只是因人而异，每人都会依不同的时间点、对象、环境、心理状态、当下的职责身分或需求等因素而开启不同的相处和应对模式。

学习独处减少不必要摩擦

她说：“当然，我想我们都曾因为易躁而不小心迁怒于最亲近的人，往往事后感到懊悔，以后想办法避免类似状况再次发生。”对于个性易躁者，张凯欣提供一些好相处之道供参考：

一、先发现自己正处于压力大而易躁的状态里。长期的生活忙碌和高压的状态下，很多人反而会自动关掉对自己情绪的感知，过于依赖“效率”度日，这容易导致心理失衡。

二、适当地空出时间好好喘息、学习独处。暂时减少社交活动，也是减少发生不必要摩擦的方式。但是这并不表示必需一味地拒绝或避开家人朋友，人们可以选择和学习表达当下所需，例如跟家人或朋友说：

·“最近压力有点大，可能暂时没有多余精力陪你参加活动，不过喝杯咖啡还是可以的。”

·“最近烦人的事很多，但是我暂时不想说，只是需要比平常更多的时间独处，这阵子回家后会直接进房间，享受片刻的安静。”

上述适当的表达自己的情绪和想法，是沟通和相处的重要基石，避免烦躁而说错话，也可以让家人更了解自己。

三、选择与他人相处时，试着以自己真实状态出现。不勉强自己强颜欢笑，也不摆出一副臭脸，而是学习以当下的状态去感受和回应与他人相处时的能量。

四、如果还是不小心因为易躁的状态而影响与家人朋友的关系，那就好好道歉，这是最好的沟通缓解剂。

愿意坦诚困扰需要勇气

很多时候，如何有效地告诉家人或朋友困扰着自己的事，也是一门必须学习的相处之道。

张凯欣指出，愿意向他人坦诚自己当下的困扰，是需要一定的勇气。首先，可以：

一、先试着厘清当下所需，并向对方表达。例如：

可以试着问自己：“当我分享所面对的这些困扰时，我会希望对方如何陪伴我，帮助我？”

很多人只想寻求聆听者，然而聆听者也分好几种，例如：身边或许有些人会静静地听你倾诉，甚至陪你生气难过、一起哭骂，也有人会很奇妙又精准地指出你当下的错误情绪或盲点……

张凯欣说：“有时候，我们得回过头想想，参考对方的意见或建议，才不会被自己的盲点困住，或是走不出自己的情绪。”

二、诉说之前，先询问对方：“你现在是否有时间听我说说自己一些困扰吗？”

她说，每个人都在面对人生的起伏，努力排除生活的磨难，即便是再有心的人，也并非随时都能接纳他人的负能量，做一个很好的聆听者。如果自己的状态不佳，反而会让想鼓起勇气诉说的人退却三分。谨记：“当下”不适合，并不代表家人或亲友不在乎你，而是需要寻找一个更适合的时间点。

张凯欣说：“个案中的青少年跟我分享这个沟通与相处方法，她和朋友们花了一段时间学习并建立起这样的沟通方式后，发现更懂得如何陪伴对方渡过难关，彼此关系也变得更好，成为彼此最稳固的避风港。”

相处频率不同的对策

如果对方的相处频率和自己的不同，怎么办？

张凯欣指出，每个人都是独特个体，而这些独特个体聚在一起时，可想而知，相处频率必定不尽相同。问题是：相处频率有多大的不同？是否达到无法容忍或包容的状态？你是否还想维系这样的关系？

这些关系中，包括：

·想深交的：如能向对方诉苦；

·志趣相投的：如每周攀岩；

·家人：无法断绝关系等。

这些关系都有截然不同的“相处”模式。无论是友情、亲情或爱情，每段关系都是独特的，而你在一段关系里需要的、期望的也会随着时间而改变。

张凯欣说，或许没有人能够确切地回答说“相处频率不同时该怎么办”，但是以上所谈及的青少年相处之道所出现的各种问题，或许能帮助你梳理出一个方向，再试着找出自己的方式，去维护一段关系的美好。