增强肌力 防治腿软跌倒

对于脚软无力，容易跌倒的人群，养生保健中医诊所林丽明医师接受《活得好》访问时说，腿部的活动和稳定主要靠关节周围的肌肉、韧带、滑囊等结构，因此肌肉功能在关节运动和关节保护中起着关键性作用。增强肌力，提高腿部关节稳定性，是防治腿软跌倒的关键之一。

林丽明医师说，中医治疗腿软乏力是通过辨证论治，找出病因，然后针对患者的症型和体质，采用个人化及相对应的中药（口服、熏洗、热敷、外贴)、针灸、推拿和拔罐等综合治疗。

治疗注重调整脏腑阴阳气血，多以活血化瘀、消肿止痛、温经通脉、散寒通络、调养气血、祛风除湿等治法。

通过推拿、针刺、艾灸、拔罐、功能训练等治疗，可促进腿部关节周围软组织松解，剥离粘连，解除痉挛，促进受损组织的修复，防止肌肉萎缩，提高肌力，达到纠正腿部关节周围软组织的“动态平衡失调”，祛除导致局部的“力平衡失调”，终止腿软而跌倒的病理变化过程。

通过内服、外用活血化瘀的中药能改善腿部周围的血液循环，使毛细血管扩张，改善和增加腿部关节周围的血液供应，促进关节及其周围的慢性炎症、粘连、浸润、渗出物等病理产物的吸收和消散，从而达到镇痛、消炎、消肿，加速病灶部位的修复，改善腿部关节局部的血液循环。

一些中药如白芍、秦艽、牡蛎、甘草、蜈蚣和全蝎等，也可以提高软骨细胞密度及厚度，延缓软骨退变，有一定的防治作用。