工作难道比健康更重要？

健康当然比工作重要，钱财、权力、荣华富贵，都是身外物。患有慢性疾病的病人，一定要看好自己的身子，定时看诊。

林先生任职于一家出名的国际公司，是公司的顾问。

三年前，心脏医生发现他的肝脏功能有点不对劲，便把他推介来看我。

我看了他的血液测验报告后，了解到林先生是个乙型肝炎的带菌者。医生通常建议乙型肝炎病人每六个月做乙型病毒数量、肝脏功能、甲胎蛋白及肝脏超音波检查，根据他的情况，我认为他需要做进一步的检查。

林先生是个大忙人，常飞出国外公干，机舱是他的家，他说他会找时间来做检查。

三年后的今年4月，他来看病。原来3月间他在美国公干时突然大便变黑。他立刻找了当地医院看病，赫然发现肝硬化，食道静脉曲张出血。

这事有点麻烦。

血管曲张胀大会破裂出血

食道的静脉回流到肝脏，当肝脏硬化时，静脉血液回流受压力，血管便曲张地胀大。肿胀的静脉血管会破裂，造成严重出血，还好，他及时到医院求诊。

美国肠胃医生给他做经内视镜道静脉曲张结扎术（endoscopic variceal ligation）。

我替林先生检查后，发现他患上中期严重的乙型肝炎硬化，引致食道静脉破裂出血。他还有腹水、低血小板及黄疸病的毛病。我再替他多做一次食道静脉结扎手术，以防止他再度出血。

我也给他服用泰诺福韦（Tenofovir）的乙肝药物，以降低他血液内的乙肝病毒数量。

多年前，有个以1万个台湾乙肝患者的研究发现，乙肝病患的血液病毒数量越少越好，这能降低患上肝硬化及肝癌的风险。

乙肝量下降肝硬化可逆转

那些已患上肝硬化的病人，服用泰诺福韦后，乙肝量便会下降，以林先生为例，当乙肝病毒受控后，肝功能便会好转。

林先生听了我的意见后，松了一口气，原来他还有希望。

我还是忍不住问他，不看我可以，但至少也要去看其他的肝病专科。2019年他来看我时，为什么没有照我的推荐去做检查？

林先生感叹道，他身居高位，作为公司顾问，他经常须要到外国工作，工作忙碌起来，就忘了照顾自己的健康。

2020年，冠状病毒肆虐，他完全忘了自己有肝病这回事，直到内出血时，方悟病情的严重性。

林先生并不是第一个这样的病人。

健康当然比工作重要，钱财、权力、荣华富贵，都是身外物。健康、家人才是生命重要的东西。患有慢性疾病的病人，一定要看好自己的身子，定时看诊。

很多慢性病都像乙型肝炎，是个无形杀手，别等到出现问题，那已是非常严重的阶段了。