上交叉症候群患者 应确保改善生活习惯

上交叉症候群在中医归类于“痹证”的范围，并于风、寒、热等邪气闭阻经络，影响气血运行有关。《新明日报》《活得好》请庆德堂的盧正嘉医师谈中医如何治疗上交叉症候群。

盧正嘉医师说，上交叉症候群的病因病机主要为劳逸不当，将息失宜，精气亏损，卫外不固或激烈活动后体力下降，防御机能降低，汗出肌疏，外邪乘袭。

外邪有风、寒、湿、热、痰、瘀，滞留肢体筋脉、关节、肌肉，使经络闭阻，不通则痛。疾病日久耗气伤血，损及肝肾；肾主骨、肝主筋，导致筋骨失于所养，久而见肌肉纤维化、骨骼畸形。

盧医师说，若病情不重，建议通过拉筋运动，以放松紧绷肌肉群（胸大肌、胸小肌；上斜方肌、肩胛提肌），再通过加强运动，强化较弱的肌肉群（菱形肌、中、下斜方肌；深颈屈肌）；

若已外受邪气侵犯，出现酸、紧、痛，可通过适量的推拿、拔罐、刮痧等治疗，舒筋祛邪，获得较大的止痛疗效。

若病情较重，肌肉收缩痉挛，出现硬化、结节、纤维化，则需要配合针灸，软坚散结、活血行气、通络止痛。

如果有必要，也可内服中药，以助祛邪止痛，或考虑用驼背矫正器，助于支撑正确的身体姿势。

盧医师说，“其实这个病征很常见，早期治疗预后好。往往只需简单地改善生活习惯，例如，用电脑或手机时保持在视线水平、不要久坐不动，应时而从座位站起来，走几步，耸耸肩，都能起到很好的效果。”