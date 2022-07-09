骨痛热症有长期后遗症吗？

对于新加坡这样的热带国家来说，骨痛热症是蚊子在季节性激增后的流行性瘟疫。今年上半年已有近1万8000起病例，是去年全年的三倍，至今4人死于骨痛热症。可能是见惯不怪，许多国人对骨痛热症的认识反而不高。本报《活得好》请DTAP诊所曾善勇医生撰文解析一些常见的疑问。

Q：骨痛热症能在人与人之间传染吗？

曾医生：骨痛热症是通过受感染的雌性伊蚊，把病毒传染给人类。但它并不会直接通过人与人之间的接触而互相传染。只有当伊蚊叮咬一名骨痛热症病患，导致病毒进入伊蚊中，再借由这只伊蚊叮咬另一人，才会使病毒传播到人身上。

Q.骨痛热症的症状，会持续多久？会有长期后遗症吗？

曾医生：骨痛热症的症状包括突然发烧、剧烈头痛且眼后方疼痛、关节与肌肉疼痛、皮疹、作呕与呕吐、鼻子或牙龈出血，以及皮肤容易淤青。症状一般持续2至7天，多数人会在一周后康复。

多数患者在康复后无症状，对健康也没长期影响。然而少数患者肌肉骨骼和关节疼痛可能持续数周，甚至数月。

Q：骨痛热症和重症骨痛热症有什么区别？最严重会有什么后果？

曾医生：多数骨痛热症病例是轻微的，只有小部分病情严重。在严重的骨痛热症病例中，往往有血浆渗漏、严重出血，甚至器官衰竭，最终可能丧命。

明天预告：产妇感染骨痛热症，可以继续哺乳吗？

