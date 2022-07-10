患骨痛热症仍可继续哺乳

近来本地骨痛热症的病例激增，不少人感到担心。孕妇或哺乳产妇感染骨痛热症，会有什么健康风险？《新明日报》《活得好》请DTAP诊所曾善勇医生撰文解析。

Q：患骨痛热症会如何影响孕妇或哺乳期产妇？患者可以继续哺乳吗？

曾医生：骨痛热症可能导致孕妇早产、增加分娩时和分娩后出血，甚至面临流产的风险。对于胎儿，可能存在新生儿死亡的风险。

若产妇在哺乳期患上骨痛热症，尽管可在母乳中可检测到这病毒，并且有过单一案例通过母乳传播病毒给胎儿的病例，但专家还是普遍认为母乳喂养的好处远远超过可能性极低的母婴传播骨痛热症的风险。因此多数专家认为即使患上骨痛热症，母亲仍可继续安全地哺乳。

Q：我们可能多次感染骨痛热症吗？

曾医生：这是可能的，因为骨痛热症有四种毒株：DENV-1、DENV-2、DENV-3和DENV-4。

患者从第一次骨痛热症感染后恢复，意味着身体仅针对该特定菌株进行抗体保护，而不是所有菌株。

要确保居住环境不会成为孑孓的摇篮，以阻断骨痛热症的传播，建议遵循国家环境局的5大建议：