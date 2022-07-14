皮肤易患湿疹 一样能拥有自信人生

湿疹是本地常见的皮肤问题，它发作时，可导致身体多处受感染，甚至全身。许多易患湿疹的人士也因此容易对外貌感到焦虑，缺乏自信。

与湿疹共存 从自卑到自爱

瘙痒、失落、无助…这些感受对湿疹患者来说是家常便饭。

对曾经深受湿疹困扰的范睿琦来说，“很难判断引发湿疹的真正原因，所以很让人头疼。”汗液、灰尘、不透气的衣料、肥皂和某些沐浴乳、甚至压力和睡眠不足，这些寻常人看来再普通不过的因素，却可能直接导致湿疹症状发作，让你苦不堪言。

和许多从小易患湿疹的人一样，成长过程中，范睿琦因为自尊心和身体形象的问题倍感挣扎，总觉得自己“有缺陷”。求学期间，她曾无数次自问，为什么学校里那些漂亮又受欢迎的女生“那么幸运”？她憎恶自己的外表，甚至不愿看见镜子中的自己，以免看到自己的“丑态”。

当时的范睿琦也觉得旁人无法忍受她的外表，而很少在社交场合发言。她说：“我努力让自己看起来更漂亮，甚至连去小贩中心都要先进行12道化妆步骤来遮盖湿疹疤痕，并且穿高雅的服装和拿名牌包来掩饰身体的丑态。”

这一切都在2019年的一天彻底爆发。“当第一次严重湿疹发作时，我觉得世界都崩塌了！那天醒来时，我几乎认不出镜子里的自己——几乎全身伤痕累累，脱皮的皮肤，发炎的脖子，以及肿胀的脸和眼皮。”

范睿琦严重的湿疹疤痕至今仍未痊愈。（图/受访者提供）

此后，范睿琦变得不想出门。移动身体都感到疼痛，使她不得不放弃锻炼身体的计划，因此体重也有所增加。她也不得不放弃浓妆，因为这会伤害皮肤。

经历了几个月的心烦意乱，她终于面对现实，把注意力集中到治疗上。她把食谱全部换成蒸肉和蔬菜，并每天自己备带食物上学。范睿琦意识到自己仍然很喜欢结识新朋友、主持、演讲和主持培训。她说：“我不能让外表妨碍做喜欢的事。”

“所以，我在素颜、皮肤发红的情况下出门参加社交活动，在研讨会上授课，甚至主持了一场选美活动。随着开始‘正常’活动，我意识到自己仍遇见了很棒的人，能与他们交流。我之前的所有恐惧都是毫无根据的。直到今天，我才明白，其实大家在乎的不是你的外表，而是你给他们的感觉。”

逐渐地，范睿琦不断受邀分享自己的湿疹故事，也有很多受此困扰的陌生人在社交媒体上感谢范睿琦带来的鼓舞。“事实证明，当你带着助人之心发言时，就不会再担心别人对你的看法。”

现在，范睿琦开启了自己的导师事业，教导企业员工和创业人士如何在发言时消除恐惧。

如今的范睿琦可以自信地在公开场合发言。（图/受访者提供）

尽管2019年严重湿疹发作造成的伤痕仍未痊愈，但如今的范睿琦不会再让这些外在的因素影响自己的心情。

她说：“专注于自己所拥有的，而不是所缺乏的，你就会意识到你拥有的一切已足够让你自信和快乐。”

尽早就医 保持良好心态和生活习惯

皮肤科顾问谢明伟受访时表示：“许多湿疹患者要承受情绪和精神上的困扰。他们会因为湿疹引起的痕印感到羞耻，自尊心受挫，因此在人际交往中遇到困难。”

谢医生希望所有患者切记：“你的皮肤不能定义你是个怎样的人。可以向你的家人、朋友、湿疹支持小组和医生寻求帮助和支持。如有症状，尽早就医。有许多治疗方法可以帮你很好地控制湿疹，当然治疗过程也需要坚决的努力和毅力，并坚持到底。”

皮肤科顾问谢明伟医生（图/受访者提供）

谢明伟医生也提出以下建议：

保持积极的心态有助于改善皮肤状况

维持健康的生活方式，包括饮食、睡眠和压力管理

尽可能多滋润肌肤，每天至少两三次

洗澡时用保湿沐浴乳代替肥皂等洗浴用品

穿棉质、丝绸等布料的衣服，避免肌肤接触羊毛

不要抓挠湿疹患处

保持肌肤干爽

易患湿疹人士 要慎选护肤产品

肌肤干燥、敏感、易患湿疹的人士，选择的护肤产品首要必备性质温和及滋润保湿功能，以适合肌肤需求。

来自澳大利亚的QV得名于墨尔本著名的维多利亚女王医院（Queen Victoria Hospital），距今已有47年历史，以一系列温和不刺激，适合干燥、敏感、易患湿疹肌肤使用的护肤品而闻名。产品卓越的品质赢得几代人的信赖，热销至全球千家万户。

调查显示，本地每十位皮肤科医生中就有十位推荐使用QV来呵护干燥、敏感或易患湿疹的肌肤1，QV也是本地医院销量第一的护肤品牌2。旗下产品不含肥皂、香精和其他常见刺激的成分，适合每天使用。

QV温和沐浴乳

QV温和沐浴乳（QV Gentle Wash），不含香皂，有助于维持肌肤的天然保护层，均衡的pH值能减轻对皮肤的刺激，高达15%的甘油（Glycerin）含量还能为肌肤补充水分。

QV温和沐浴乳。（图/QV提供）

QV润肤乳

QV润肤乳（QV Cream）具备五种滋润成分，包括甘油（Glycerin）和角鲨烷（Squalane）。产品易吸收，用后形成天然保护层，为平日干燥、痕痒的肌肤保留水分，经皮肤病学检测能在长达24小时内，将肌肤水分提升约30%3。

QV润肤乳。（图/QV提供）

QV除菌舒缓膏

QV除菌舒缓膏（QV Flare Up Cream）专为舒缓湿疹症状打造，产品高度滋润，不含类固醇，具有恢复肌肤水分和减轻瘙痒与刺激的双重功效，提供全天候持续护理。

QV除菌舒缓膏。（图/QV提供）

此外，QV也有一系列婴儿护肤、儿童护肤及脸部护理产品，帮助呵护各年龄层人士的肌肤。

想更了解QV的产品，欢迎浏览官网，也可前往Shopee、Lazada、Guardian、Watsons和其他零售店询问。

本文含有医生临床经验和科学意见的信息，并不构成或暗示对QV产品的认可或推荐。

范睿琦的故事是根据个人经历撰写，也不构成或暗示对QV产品的认可或推荐。

本文仅QV产品的相关内容由QV呈献。

1根据Ego Pharmaceuticals（新加坡）于2021年8月至11月，对新加坡46位皮肤科医生进行的调查结果。

2QV根据IQVIA全国销售审计（National Sales Audit）对D02 Emollients & Protective Market，Hospital channel，MAT Mar 2020（Sales Values）的结果计算。

3适用于QV润肤乳（挤压装），使用后皮肤水合作用平均增长约30%。N=33位女性。分别于使用产品前和使用后24小时进行测量。

【本文由QV呈献】