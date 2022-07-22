养肝方法之一　是调畅情志

一般健康人群要养肝，养生保健中医诊所的林丽明医师接受本报《活得好》采访时建议，首先要调畅情志。

■调畅情志：根据中医，肝主疏泄，也就是疏通气机和宣泄情绪。肝疏泄功能出现异常，就会影响情绪；反之，心情的好坏也会影响肝。

因此，建议调整生活节奏，合理安排工作和生活，及时排除负面情绪，保持心态平和；多听轻快的音乐、画画、书法、看电影电视、钓鱼、旅游等适当的娱乐活动，都是养肝的好方法。

■按时作息：固定时间睡觉和起床。晚上11时到凌晨3时，血液流经肝、胆，这段时间高质量的睡眠能养肝胆，使人体的脏腑、气血得到充分休息和维护。

■适量运动：中医认为，肝主筋。每天适量做些运动，如散步、慢跑、八段锦、太极拳、游泳等，能舒筋活络、调畅气机、调畅情志、增强抗病能力。

■养肝茶饮：适量喝些养肝的花茶，如用菊花、枸杞子、玫瑰花、佛手花、绿梅花和玳玳花等组合泡服。

玫瑰茉莉花茶

功效：疏肝解郁，活血散瘀

制法：将干玫瑰花、干茉莉花各5克，绿茶3克，洗净放入空茶袋，以沸水浸泡饮用。

玫瑰花性味甘、微苦，温，可疏肝解郁、活血止痛。月经过多者忌用。茉莉花性味辛、甘，温，有理气开郁的功效。绿茶性味微苦、甘，凉，有清头目、解烦渴、消食、利尿、解毒，悦志爽神的功效。失眠、脾胃虚寒、精冷滑泄者不宜饮服。宜淡茶热饮，不宜太浓、空腹饮。

