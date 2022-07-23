肝炎患者 别空腹晨练

病毒性肝炎是以肝脏炎症和坏死病变为主的一组传染病，一般以乏力、肝区疼痛、食欲减退、恶心、厌油腻、肝肿大、肝功能异常为主要临床表现，部分病患会发热、出现黄疸。养生保健中医诊所的林丽明医师接受《活得好》采访时列出肝炎患者该注意的生活事项。

中医认为慢性肝炎的发病是由于长期情志失调、饮食不节、正气虚弱、过度劳倦等引起，病变主要部位在肝胆，与脾、胃、肾等脏腑关联密切。病性为本虚标实，本虚是肝血虚、脾气虚、肝肾两虚，表实是气滞、湿热、瘀血、痰浊。

林丽明医师提醒患者：