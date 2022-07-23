肝炎患者 别空腹晨练

病毒性肝炎是以肝脏炎症和坏死病变为主的一组传染病，一般以乏力、肝区疼痛、食欲减退、恶心、厌油腻、肝肿大、肝功能异常为主要临床表现，部分病患会发热、出现黄疸。养生保健中医诊所的林丽明医师接受《活得好》采访时列出肝炎患者该注意的生活事项。
中医认为慢性肝炎的发病是由于长期情志失调、饮食不节、正气虚弱、过度劳倦等引起，病变主要部位在肝胆，与脾、胃、肾等脏腑关联密切。病性为本虚标实，本虚是肝血虚、脾气虚、肝肾两虚，表实是气滞、湿热、瘀血、痰浊。
林丽明医师提醒患者：
- 避免过度劳累。急性肝炎、重型肝炎时，需卧床休息，直到症状和黄疸明显消退、转氨酶第一次降至正常值后，才可起床活动；午休后可在室内或走廊内散步，每次不要超过半小时；恢复期、慢性肝炎时，可量力做些轻度家务，或散步、打太极拳，以不疲乏和不劳累为标准。应避免刚出院就进行较剧烈活动。
- 不要空腹晨练，以免产生低血糖反应，影响康复。
- 预防各种感染。慢性肝病患者身体免疫功能低下，容易被各种致病因素感染，如感冒、支气管炎、肺炎、泌尿系统感染、皮肤感染等。要根据气候温度增减衣服，注意起居和个人卫生。
- 忌滥用药物。要在医生指导下用药，定期复查肝功能。