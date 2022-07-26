在本地，罹患肝癌的患者，男性是女性的三倍。新加坡医疗集团癌症中心医务总监兼肿瘤内科顾问医生黄醒荣接受《活得好》访问时说，引发肝癌的风险因素，男性较为常见。举例，乙肝患者，男性居多。再来，因酗酒导致慢性肝炎和肝脏硬化的患者，多半也是男性。

黄醒荣医生表示，女性体内的雌激素或许能降低患肝癌风险。雌激素可能减低细胞分子导致肝炎的功能，也可能压制肝炎病毒的增生能力。

由于年轻一代的乙肝疫苗接种率较高，因乙肝而罹患肝癌所占比例，比起年长者相对较低。反而，因酗酒肝硬化或脂肪肝因素患肝癌所占比例相对高。到某个程度，脂肪肝的发病率与肥胖问题息息相关。

肝炎有急性与慢性的区分。慢性肝炎会提升罹患肝癌的风险，急性肝炎则不会。由于甲肝病毒只会导致急性肝炎，不可能提升肝癌风险。乙肝病毒则可能导致序贯急性至慢性肝炎，是引发肝癌的一大风险因素。

黄医生解析，乙肝病毒导致肝癌，有两个病理学机制。首先，乙肝病毒带菌者体内的病毒长时期在肝脏细胞内复制，引发肝脏细胞出现基因突变，最终造成肝脏细胞失控转变成为癌细胞。

另一个病理学机制是由于慢性乙肝炎往往造成肝脏硬化，最终导致癌变。任何导致肝硬化的疾病，如酒精性肝病或脂肪肝，一概有类似的风险。