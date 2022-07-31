越来越多肉瘤患者接受　保肢重建技术

肉瘤有逾80种不同类型。由于肉瘤的异质性（heterogenous nature）和多变位置，每名患者的治疗方案也会有所不同；OncoCare高级肿瘤专科医生冯湘玲接受《活得好》访问时说，具体治疗将取决于肿瘤的组织学亚型、分期、分级和位置。肉瘤患者通常不止接受一种治疗方式。

冯湘玲医生说，用于肉瘤的疗法，包括手术（通常将肉瘤和其周围的部分正常组织一同切除）、放射疗法、化疗、靶向疗法或新疗法。现在有越来越多患者接受能助保肢的重建技术。这新技术能更大程度为肉瘤幸存者改善肢体功能，并拥有较好的生活质量。

虽然肉瘤治疗可提高患者的生存率和预期寿命，但约50%患者可能会复发。一些肉瘤倾向于在同一部位复发，另一些肉瘤则会出现在身体的其他部位。

完成治疗后，密切监测，早期发现复发，及早治疗，控制和治愈的机会仍然很大。

目前有一些新疗法已获美国食品药物管理局（FDA）批准使用在特定的肉瘤亚型。其中包括靶向治疗，如用于治疗上皮样肉瘤（epithelioid sarcoma）的 Tazemetostat (Tazverik)、用于腱鞘巨细胞瘤 (tenosynovial giant cell tumours，TGCT)的Pexidartinib (Turalio)和用于炎性肌纤维母细胞瘤(inflammatory myofibroblastic tumours)的克唑替尼 (Xalkori)。

这些疗法还未获批在本地使用，部分原因是肉瘤是罕见癌症，新疗法一般需要较长时间审批。