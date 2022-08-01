“物理治疗师是否有注册？”

可能因为近年诈骗事件变得频密，新病人到我们物理治疗诊所查询时多会问：“你们的诊所是否卫生部（MOH）注册”或是“为什么在卫生部的网页找不到你们的牌照?”。我希望在此提供相关资料供大家参考。

首先，每个物理治疗师在新加坡均有专业注册。在Allied Health Professional Council(AHPC)的网页上的搜寻功能上（https://www.healthprofessionals.gov.sg/ahpc）输入物理治疗师的全名或注册编号，便可显示其资料以作核对。

其次，每一间私营物理治疗诊所亦需要商业注册，会有一个UEN号码。但独立私营物理治疗诊所现时并未纳入Healthcare Services Act(HCSA)牌照要求，所以在Listing of LicensedHealthcare Institutions (https://www.hcidirectory.gov.sg/hcidirectory/)上是不会显示资料。所以有些时候，服务使用者会对物理治疗诊所的专业资格有所误会。

要注意的是，UEN号码只是一个商业注册，并不代表医疗服务的专业资格。

公众如欲查阅物理治疗服务提供者的专业资格，是需要以物理治疗师的姓名或注册编号到AHPC网页核对。

当然，每一位医疗人员自身也是有相关个人资料法例保障，服务使用者也有责任保护其资料，以免一不小心触犯相关法例。