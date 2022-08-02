身体出现异常斑块或肿块 警惕患上皮肤癌

著名作家倪匡上个月离世，他生前曾透露自己有皮肤病几十年，病情反复发作，没有料到几年前患上皮肤癌。有皮肤问题的人，反复发作很平常。什么情况应注意可能是皮肤癌的迹象？《新明日报》《活得好》请全国皮肤中心皮肤科高级顾问医生郑尚衍撰文解析。

皮肤癌是个包含多种类型的异质性疾病，最常见的类型包括皮肤细胞癌（鳞状细胞癌/Squamous Cell Carcinoma和基底细胞癌/Basal Cell Carcinoma）、皮肤色素细胞癌（黑色素细胞癌/Melanoma）和白血球癌（皮肤淋巴瘤）。

各种类型的皮肤癌体征和症状各不相同，如早期的皮肤淋巴瘤可体现为扁平无症状斑块。然而患者最常被诊断患上皮肤癌是当注意到身体出现异常特征，如出现不规则边界、多种颜色或出血的肿块。

若发现皮肤细胞病变（Skin lesions）在短时间内迅速扩大或有任何特征上的改变，建议向皮肤医生咨询。

可能出现皮肤以外的症状吗？

出现皮肤以外的症状，在皮肤癌中很少见，但这也可能在皮肤癌扩散到其他器官的晚期阶段出现，也有可能是一些内脏器官癌扩散至皮肤所致。

皮肤出现病变，不一定都是癌症，实际上，非癌症疾病，例如结缔组织疾病和缺乏营养也可能出现上述症状。

因此，如发现异常，建议求医，让医生检查和评估，以帮助进一步的诊断。

基底细胞癌。（ 图／全国皮肤中心）