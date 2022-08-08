你听说过运动医学（sports medicine）吗？《新明日报》《活得好》请伊丽莎白医院骨科医生耶伽潘（Yegappan M）解说运动医学的范畴和目标。

耶伽潘医生说，运动医学是以运动和活动为中心的医疗保健领域。它还在不断地发展中。

运动医学结合内科学、外科学、康复医学等多学科的理论、方法和技术，用来预防、治疗和康复运动伤病，由此可见该部门包括了来自不同医学学科的医生和专业人员。骨科医生一般会接受额外的专业培训，专修运动医学。

运动医学也包含广泛的临床信息，例如关于儿童和老年人运动的研究、药物在运动中的作用，以及运动对维持健康的重要性。

运动医学的主要目标：

治疗运动或活动造成的伤势，进行康复治疗（rehabilitate），帮助患者恢复到以前的活动水平。

促进整体健康，使患者可安全地参与运动。

评估患者，尤其是运动员，以辨认和预防运动或锻炼期间可能发生的潜在伤害。

运动医学技术可能不同于主流医学的标准。举例，专门从事运动医学的外科医生可能会优先考虑特定的结果，如保持关节的全方位动作，而不是提供稳定性但限制动作的技术。该领域的专家可利用最新的研究和开创性技术，以尽可能维持患者的活动能力。