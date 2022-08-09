运动医学只是治疗运动员？

一些人以为运动医学（sports medicine）只是用来治疗运动员，伊丽莎白医院骨科医生耶伽潘（Yegappan M）指出，它其实可运用在任何人身上。

耶伽潘医生说，如果你是职业或业余运动员，运动医学可帮助延长运动生涯。但即使没有积极参与运动的人群，也可受益于运动医学，包括只是想改善整体健康状况的人。举例：

一名职业足球运动员在比赛中伤了膝盖，需要动手术。他由运动医学团队提供治疗：外科医生使用一种旨在帮助患者恢复全方位动作的技术，为他动手术，过后，专业的物理治疗师会与他一起进行复健，以确保他尽快恢复足球生涯所需的活动能力和力量。

一名超重者，难以做任何形式的运动。运动医学里的营养师可帮助他减轻体重，同时确保他们具备运动所需的能量；合格的运动教练为患者设计的锻炼，能帮助患者逐步增加运动量和肺活量，直到患者能够参与中等强度的运动。

一名年幼的孩子正在学芭蕾舞，舞蹈老师希望她开始用脚趾跳舞。物理治疗师可为孩子检查、评估他的肌肉力量和骨密度是否足以用脚趾支撑身体；足科医生可提供一些足部和脚踝强化练习，以帮助他做好准备。

看运动医学专家的其他病况包括：

骨折或扭伤

肌腱炎

韧带损伤

饮食失调、

体重管理