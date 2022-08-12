天气忽冷忽热 中午小睡可养心

近日频频下雨，天气忽冷忽热，养生保健中医诊所的林丽明医师接受《活得好》采访时提醒心脏疾病患者，在这期间应劳逸结合，适量运动和午睡，可助预防病发。

●避免久卧不动，适量做运动。

建议下午较暖和的时间，根据个人身心情况锻炼身体，切忌过度。

运动量以不增心率为宜，或心率虽明显增加，但经休息片刻后，便逐渐恢复正常，且不伴有胸闷、气短、咳嗽、胸痛等，运动后自感身体轻松为准。

心脏虚弱的患者行走速度宜慢，不要快走、快跑等剧烈运动。

如果无明显心衰期间，可散步、打太极拳。太极拳可增加通气功能，加强心肌营养和供血。

●早上11时至下午1时是养心的时间，在这段时间小睡片刻，可养足心脏阳气，有强心及缓解疲劳的作用。

林医师也提醒患者管理好自己的情绪，避免精神紧张、情绪激动、劳累焦虑，以免耗损心血，使心失所养，神不守舍，导致心气虚、失眠等，加重病情。

提醒！平时心率偏慢的房颤病人，如需外出，建议有人陪伴，以防意外。如出现肢体活动不便、明显的头晕、神志恍惚、言语不清时应警惕有否血栓脱落造成栓塞的可能，应加强观察，并尽快到医院检查，及时处理。

如胸闷气急、不能平卧，应尽快到医院诊冶，以防心力衰竭。

明天预告：心脏疾病患者饮食应注意什么？