养生保健中医诊所的林丽明医师接受《活得好》采访时建议，心脏病患者日常饮食需遵循多餐少食的原则，控制摄取的总热量，尤其对超重及肥胖者，要严格限制，同时也要控制钠盐的摄入，少吃刺激性食物。

合理膳食，低盐、低脂、低糖、多吃蔬菜、水果，多喝水。

多雨天气，适当进补来提高机体的抗病能力。对舌质淡、胖嫩或苔腻、脉沉缓者，为心阳不振、脾虚湿聚患者，宜少量吃葱、蒜、姜、酒等，以通阳健胃。生姜有增强心肌收缩力和抗血小板凝集的作用；洋葱有降血脂、保护大脑与心脏、预防动脉粥样硬化的作用。

有畏寒怕冷、气短乏力等属于气虚阳虚的心脏病患者，可适量吃有甘温补益的羊肉、鸡肉、龙眼以及大豆制品。

性情急躁、手足心热、食少、便干、水肿等属于阴虚内热的心脏病患者，可适当吃可补虚、除热、和脏腑、利水道的鸭肉以及百合、山药、糯米及绿豆制品。

戒烟酒，因为烟酒会加重体内的痰、热、瘀，导致血管阻塞，诱发心脏病。

林丽明医师说，常用的中药如赤芍、牡丹皮、当归、益母草、川芎、五灵脂等，有增加冠脉血流量的作用；丹参、红花、桃仁、鸡血藤等可降低心肌氧耗量；赤芍、当归可增加心输出量（指左或右心室每分钟泵出的血液量）；苏木、川芎等可减慢心率。这些中药通过辨证运用可减轻心肌缺血、损伤，预防心肌坏死的发生。