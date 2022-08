年长者常申诉视力退化?什么样的眼镜适合老年人?

裕廊社区医院将在8月27日(星期六)上午11时至中午12时举办“视力随着年龄而变化”(Vision Changes As We Age)英语线上讲座。

届时,黄廷方综合医院眼科视光师将从看护者角度探讨如何应对年长者视力变化的问题,以及解答关于眼疾的常见迷思及分享实用的眼睛护理贴士。讲座免费但须预先报名。