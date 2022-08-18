头颈癌症状包括 颈肿胀 流鼻血

在我国，鼻咽癌、甲状腺癌和淋巴癌名列在10大常见癌症之内。鼻咽癌、甲状腺癌和淋巴癌都属于头颈癌。究竟什么是头颈癌？头颈癌有什么症状？《新明日报》《活得好》请新加坡中央医院与新加坡国立癌症中心外科与肿瘤外科系、头颈外科顾问医生Natascha Ekawati Putri解析。

Natascha Ekawati Putri医生受访时指出，头颈癌（Head and Neck Cancer，HNC）并不是单指一种癌症，而是指起源于头颈部区域的癌症。它涵盖的范围广泛，包括鼻子、口部、喉咙和甲状腺的癌症，以及皮肤癌（如黑色素瘤）和淋巴结癌（如淋巴瘤）。

头颈癌的症状因人而异，一些常见的包括：

难以愈合的溃疡（Ulcers）。

反复流鼻血。

颈部肿胀，数周后仍不消退。

牙齿异常松动或牙龈肿胀。

风险因素有哪些？

Natascha医生说，头颈癌的已知风险因素包括：