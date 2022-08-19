人乳头瘤病毒疫苗　可防口咽癌宫颈癌

人乳头瘤病毒（Human papilloma virus，HPV）是一种常见的性传播感染，可通过直接接触生殖器或口腔区域传播。新加坡中央医院与新加坡国立癌症中心外科与肿瘤外科系、头颈外科顾问医生Natascha Ekawati Putri说，人乳头瘤病毒可感染口腔和喉咙，若病毒没被消除，随着时间推移可导致口咽癌。

Natascha医生提醒，人乳头瘤病毒疫苗，可帮助预防口咽癌以及宫颈癌（子宫下部）。在我国，建议9至26岁的人群接种这种疫苗，因为在还未有性行为前接种最有效。

对于较年长的人士，疫苗接种可预防新的感染。但若已受到感染，疫苗并不能治疗已存在的疾病。

Q：头颈癌有何疗法？

N a t a s c h a医生：治疗方案取决于癌症的阶段、肿瘤位置、患者的健康状况等。

尽管消除癌症是治疗的主要目标，但保护附近神经、器官和组织功能也很重要。

计划治疗方案时，医生会把患者的生活质量纳入考量，包括治疗会如何影响患者的感觉、视觉、说话、吃饭，甚至呼吸。

举例：为避免影响面容，鼻癌患者主要接受放射治疗，而不是动手术；对于口腔或舌癌患者，手术通常是主要的治疗选择。

一般来说，80%至90%的早期头颈癌是可治愈的。对于晚期患者，若癌细胞不扩散到全身，治愈率高达50%，但这些患者可能需要结合手术、放疗和化疗。

如果癌症已经转移、扩散到身体的其他部位，就较难治愈，不过有一些治疗选择，如免疫疗法，或可帮助延长生命和/或改善生活质量。