忽略脚部卫生 易染香港脚

我国气候潮湿炎热，如果人们忽略脚部卫生，就很容易长足癣（俗名“香港脚”）。“香港脚”有什么症状？如何预防？本报《活得好》请DTAP诊所解析。

“香港脚”是一种足部真菌感染，具有传染性，可通过直接接触受感染皮肤或已被真菌污染的共享物品和环境传播。

症状包括：

脚趾间有发痒的红色糜烂和鳞状皮肤，通常会产生灼烧感。

皮疹向下蔓延到脚底。

可能出现水泡或溃疡。

脚底和侧面可能形成干燥的鳞状皮肤。

风险因素包括：经常穿湿袜子、鞋子密不通风、脚容易出汗、与其他患有真菌感染的人共用毛巾、地毯、床单、衣服或鞋子，或在公共更衣室、浴室、浴缸和桑拿室中赤脚行走。患者以男性居多。

治疗方法一般是涂抹抗真菌药膏，直到所有皮疹消失。如外涂药物无效，可能需口服抗真菌药。

如何预防“香港脚”：