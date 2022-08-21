忽略脚部卫生 易染香港脚

来自 / 新明日报

文 /
庄秀慧

发布 / 2022年8月21日 9:00 AM

穿通风良好、合脚的鞋子，可预防“香港脚”。（档案照）
穿通风良好、合脚的鞋子，可预防“香港脚”。（档案照）

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我国气候潮湿炎热，如果人们忽略脚部卫生，就很容易长足癣（俗名“香港脚”）。“香港脚”有什么症状？如何预防？本报《活得好》请DTAP诊所解析。

“香港脚”是一种足部真菌感染，具有传染性，可通过直接接触受感染皮肤或已被真菌污染的共享物品和环境传播。

症状包括：

  • 脚趾间有发痒的红色糜烂和鳞状皮肤，通常会产生灼烧感。
  • 皮疹向下蔓延到脚底。
  • 可能出现水泡或溃疡。
  • 脚底和侧面可能形成干燥的鳞状皮肤。

风险因素包括：经常穿湿袜子、鞋子密不通风、脚容易出汗、与其他患有真菌感染的人共用毛巾、地毯、床单、衣服或鞋子，或在公共更衣室、浴室、浴缸和桑拿室中赤脚行走。患者以男性居多。

治疗方法一般是涂抹抗真菌药膏，直到所有皮疹消失。如外涂药物无效，可能需口服抗真菌药。

如何预防“香港脚”：

  • 保持脚和脚趾干爽。冲凉或运动后彻底把脚擦干，尤其是脚趾之间。
  • 勤换袜子，尤其是当脚出很多汗时。
  • 穿通风良好的鞋子。避免使用乙烯基（vinyl）或橡胶等合成材料制成的紧身鞋。
  • 避免每天穿同一双鞋；建议交替穿鞋，让鞋子有机会干。
  • 脚趾甲修剪干净，以免趾甲藏匿真菌，传播感染。
  • 使用共用更衣室、浴室时，别赤脚，建议穿自备的凉鞋。
  • 不要与他人共用鞋子或袜子。
  • 在脚和鞋子撒上抗真菌粉。

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