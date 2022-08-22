妇科疾病可致不寻常经痛

不少女性有经痛的困扰；你可能听过“经痛是女性正常生活的一部分”这说法，然而，经痛也有可能预示着更严重的病症。黄楷伶妇产科顾问医生撰文解析哪些疾病或导致不寻常的经痛。

经痛常表现为下腹部疼痛，可能在经期之前或期间出现。这痛可能延伸到下背部、臀部与大腿内侧。每个女生的经痛经历都不一样；事实上，有的女生可能在每月感受的经痛都不一样。

经痛是子宫收缩所造成，严重的经痛可能持续整个经期，或经期结束后仍持续，逐渐演变成慢性盆腔疼痛。一些女性还可能出现经量过多、大小便不适等症状。有许多妇科疾病可导致不寻常的经痛，包括：

子宫内膜异位症 Endometriosis

这是子宫内膜倒流的现象，常受影响的器官包括卵巢、输卵管与肠子。这组织继续受到经期荷尔蒙变化的影响，并在经期时流血，导致严重经痛、发炎与结疤的问题，最终可能导致不育症与宫外孕的风险。

子宫腺肌症 Adenomyosis

这是子宫内膜侵入子宫肌肉层的现象，患者通常子宫增大，并出现经痛与流血量多的状况。

子宫肌瘤 Uterine fibroids

子宫肌瘤是从子宫肌肉层生长的肌瘤，大部分非癌性，是妇女常见疾病。每个病患的肌瘤大小与数量不同。根据肌瘤在子宫里的位置，例如有干扰到内膜的肌瘤有较高风险导致出血量更多，也可能影响生育力。

盆腔炎 Pelvic inflammatory disease (PID)

从阴道传到子宫与输卵管的感染（大部分通过性传播），症状包括异常或恶臭的阴道分泌物、发烧与性交疼痛。