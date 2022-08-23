什么情况下经痛应求诊?

女性若在经期前后几天出现轻微、短暂的经痛，但不影响正常生活，一般无需担心。黄楷伶妇产科顾问医生撰文解析经痛患者什么时候该求医。

若经痛出现以下情况，应考虑向妇产科医生求诊，因为这可能是有更大问题的迹象：

症状严重到影响学习、工作；

经期天数过长；

服用普通止痛药仍无法止痛；

伴有其他症状，如发烧、恶心、呕吐、头晕、昏厥。

若我这个月的经痛比平时更严重，应该担心吗？

就像我们的生活一样，经痛也会时好时坏。若出现上述的严重症状，建议早点向妇产科医生求诊；如果症状没那么严重，可观察几个经期再作安排。

经痛会随着年龄增长而恶化？

非器质性疾病引起的经痛，通常会随着年龄增长而好转，一部分妇女分娩后经痛会减轻（原因仍不明）。然而，因妇科疾病引起的经痛——例如子宫内膜异位症、子宫腺肌症等，如果没有及时诊断、治疗，往往会随着时间转移而变本加厉。

如何诊断？

医生一般会通过问诊（病史）和身体检查来找出病因。盆腔超声波（Pelvic ultrasound）可分为经由腹部及经由阴道两种。对于有性经验者，医生一般会通过触诊、阴道窥镜（vaginal speculum ）或把超声波探头放进阴道，检查子宫、子宫内膜与两边的卵巢。对于没性经验的患者，医生一般建议经由腹部、肛门做超音波，检查子宫等。

在看妇产科医生前，下体需做什么“特别处理”吗？

其实不需要。连你是否在前一天有性行为，医生也不管。医生只专注于检查问题的源头。