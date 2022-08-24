胃痛或胃部不适的人，往往睡眠质量较差。宜康中医副高级医师陈珮晶接受《活得好》访问时解析，《黄帝内经》记载：“胃不和则卧不安”，脾胃功能失常的人，容易多梦易醒或彻夜难眠。因此，中医在治疗胃痛时，也注重安神利眠。

陈珮晶医师说，中医认为胃痛的发生，主要是以下四个因素导致胃气郁滞，胃失和降，不通则痛：

饮食不节：暴饮暴食，食量超出胃受纳的能力，饮食停滞，胃气壅滞，胃气不通则痛；过食辛辣厚味的食物或酗酒，也会引致肠胃积热，损伤脾胃，气机壅滞。

情志不畅：如长期精神压力大、恼怒伤肝，肝气郁结，肝失疏泄，横逆犯胃，以致胃失和降，而发生胃痛；忧思过度，损伤脾胃，脾失健运，胃气失和，同样也引起胃痛。

外邪犯胃：天气变化，外感寒、热、湿邪气，可导致胃脘气机阻滞，不通则痛。

脾胃虚弱：运化失调，以致气机不通畅，或脾胃虚寒，失其温阳，均可发生胃痛。劳倦过度、久病正气亏虚或服用损脾胃的药物，也能导致脾胃虚弱。

中医在防治上重视精神与饮食的调摄，如建议避免暴饮暴食或过食生冷、刺激性的食物、少吃含添加物的人工食品；保持乐观的情绪，避免过度劳累及紧张焦虑，充分休息和睡眠。若反复胃痛，建议尽早就医，做进一步检查。