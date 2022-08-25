从胃痛症状 中医分7型

许多人都经历过胃痛，但，胃痛的病因不同，症状也有所不同。宜康中医副高级医师陈珮晶接受《活得好》访问时说，依据症状，中医将胃痛分为7个证型。

胃痛可分为以下7个证型：

寒邪客胃

症状：胃脘突然疼痛、恶寒、得温痛减，遇寒冷潮湿环境加重、口喜热饮。舌淡苔薄白，脉弦紧。

肝气犯胃

症状：胃脘胀痛、脘痛连胁、胸闷嗳气、喜叹气。情绪紧张、烦恼郁怒时容易发作。舌苔多薄白，脉弦。

饮食停滞

症状：胃脘胀痛，拒按、嗳腐吞酸或呕吐不消化的食物，吐后或排便后胃痛减少、大便不爽、矢气臭秽。舌苔厚腻，脉滑。

湿热中阻

症状：胃脘疼痛，有灼热感、口干口苦，但是不想喝水，头重，纳呆恶心、大便不通畅，小便色黄。舌红苔黄腻，脉滑数。

脾胃虚寒

症状：胃脘隐隐作痛、喜温喜按。空腹时胃痛，吃了食物后缓解，劳累或受凉后发作。泛吐清水，四肢倦怠，手足不温，食欲减退，大便稀溏，舌淡苔白，脉虚弱。

胃阴亏虚

症状：胃脘灼痛，似饥不欲食，消瘦乏力，口干舌燥，口渴欲饮水，大便干燥。舌红少津，脉细数。

淤血停滞

症状：胃脘刺痛，疼痛部位固定，按压时疼痛加重，胃痛持续时间较长，入夜后疼痛加重。有可能出现吐血、黑便。舌紫暗，有瘀斑，脉涩。