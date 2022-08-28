过度饮食 易致脂肪肝

脂肪肝是无症状疾病，病患可能患病几十年都不察觉，直到做身体检查才确诊。根据中医理论，什么导因可引致脂肪肝？中医如何治疗？本报《活得好》请三和中医义顺分院医师赵戈解析。

赵戈医师指出，中医认为，导致脂肪肝的原因，可包括：

■饮酒过度、过度进食高热量、高脂肪、高糖分饮食，使得湿热、痰浊内阻，血脉瘀滞。

■忧思恼怒、情志抑郁、肝气不舒，使得气滞血瘀。

■患有慢性肝炎、糖尿病等，使得脏腑失和、脂肪合成、代谢失调、痰浊阻滞。

从上述导因可看出，脂肪肝的病理特点是湿、热、滞、瘀，由“滞”、“瘀”而成积，形成脂肪肝，因此脂肪肝的核心治疗原则是“祛痰浊，消积滞”。

常用中药有半夏、厚朴、生山楂、炒莱菔子、生麦芽、决明子、丹参、泽泻、虎杖等，临床上根据虚实寒热随证加减，旨在抑制多余脂肪的合成，清泻已瘀滞之积，促进血液循环畅通。

脂肪肝患者在饮食方面应注重强健脾胃，建议：

●宜吃清淡和易消化的食物，也能多吃味淡性温平的食品，以蔬菜、水果为佳。

●进食时，应细嚼慢咽。

●少吃煎炸、油腻食物，建议摄入的脂肪以植物性脂肪为主，并严格限制胆固醇摄入量，如动物内脏、肥肉等。

●控制糖分的摄入量，不吃夜宵和零食等。

●少喝酒、少吃辛辣食物。