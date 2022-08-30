亚洲两大医疗展 线下展览31日开幕

即将于明日（8月31日）开幕的2022年亚洲国际医疗展（Medical Fair Asia）和亚洲医疗制造技术展（Medical Manufacturing Asia），今年首次以线上线下双形式呈现。

本年度的亚洲国际医疗展和亚洲医疗制造技术展，将有来自50个国家的700家展商、医疗保健供应商和医疗制造业者参与，参展产品类别高达22种。

其中，实体展览将于明日起在滨海湾金沙率先举行，欢迎感兴趣的医疗专业人士踊跃报名参与。

亚洲国际医疗展 四大药物和医疗保健主题

8月31日至9月2日期间，第十四届亚洲国际医疗展的线下贸易展将涵盖四大主题。欢迎药物和医疗保健组织与专业人士积极参与：

新创企业专区： 充满创新意识的新创业者将展示他们最新的医疗技术，你可以观看演讲和小组研讨，了解最新的行业趋势和医疗业的未来方向。

充满创新意识的新创业者将展示他们最新的医疗技术，你可以观看演讲和小组研讨，了解最新的行业趋势和医疗业的未来方向。 居家与长照护理专区： 与社区关怀相关的产品和解决方案，不仅会帮助解决年长人士的需求以及日益增长的慢性疾病，还会着重关注心理健康关怀的解决方案。

与社区关怀相关的产品和解决方案，不仅会帮助解决年长人士的需求以及日益增长的慢性疾病，还会着重关注心理健康关怀的解决方案。 疫情防范与管控器材及服务： 通过疫情吸取的教训，相关产品和解决方案的展览商家会重点展示应对未来健康危机的计划。

通过疫情吸取的教训，相关产品和解决方案的展览商家会重点展示应对未来健康危机的计划。 亚洲医疗节：提供大量思维领导力内容的一站式平台，从会议到行业演讲，帮助医疗保健社群营业、分享最佳实践和建立关系网。

亚洲国际医疗展多维度提供医疗解决方案。（图/Messe Düsseldorf Asia提供，摄于疫情前）

感兴趣的业者可通过官网https://www.medicalfair-asia.com/报名参与。

亚洲国际医疗制造业展 引领行业最先进技术

8月31日至9月2日期间，第五届亚洲医疗制造技术展将展示医疗制造业最先进的医疗技术和解决方案。

该展览由新加坡精密工程科技协会（SPETA）和杜塞尔多夫展览机构亚洲有限公司（Messe Düsseldorf Asia）联合主办，将展出一系列医药科技领域上游和下游制造过程的丰富产品。其中包括新材料、组件、中间产品、包装和服务，微纳米技术、测试系统和服务，以及用于医疗技术的材料、物质和组件。专注行业的商业论坛也将是本次专业贸易展览会的重心。

展商正在演示产品的运作流程。（图/Messe Düsseldorf Asia提供，摄于疫情前）

欢迎设计工程师、研发人员、包装专家、生产经理、质量控制经理等人士通过官网https://www.medmanufacturing-asia.com/报名，积极参与。

无法出席线下展览的朋友，也欢迎在两个官网报名参加9月3日至9日期间的线上展览。

【本文由杜塞尔多夫展览机构亚洲有限公司呈献】