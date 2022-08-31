健康与财富管理二合一App初体验 赚到啦！

相信每个人的手机里，都有好几个和保健有关的应用（App），就连我这么一个对科技一窍不通的“应用小白”（可以叫我“小白”）也下载了两个。最近友人推荐小白一个保诚保险的“Pulse by Prudential”，坚称跟其他的保健应用不一样！？

冲着它结合“健康与财富”的特点，而且是免费的，不是保诚保险顾客也可使用，怕死又爱财的小白决定试一试。

详细问卷 身心灵完整报告

Pulse应用的健康咨询报告，细分多个项目。（图/PULSE提供）

“Pulse by Prudential”（简称Pulse）下载后得先填写一份问卷，有点像身体检查前的那种。小白很怕麻烦，不过这一份还蛮容易填，除了身高和体重得自己输入之外，其他都是选择题。这个结合高端人工智能的问卷，一回一答的过程很人性化，回应设计得很巧妙贴切，不会让人有种跟机器对话的冷冰冰感觉。

问卷很全面，覆盖多个领域，就像一名很关心你的医生或心理专家，问得很仔细和贴心。一些较敏感课题开始前，如心理和性经验部分，问卷有提供“Skip”（跳过）选项。花约15分钟完成问卷后，就像做了一次免费的专业健康咨询。

几分钟后报告就出来了，主要成分营养、活动和情绪三大块，并给予一些建议。10多个身体器官的健康情况包括血液、骨头、脑部等有简单评估，患上各类疾病的风险也有列明。

准不准？报告是根据使用者提供的答案生成，所以关键在于你提供的答案是否真诚？当然，这只是根据详细问答分析出来的，如果报告显示一些“红区”，应该要咨询医生。

身体不适 应用可及时检查

Pulse应用界面首页，功能一目了然。(图/PULSE提供)

完成报告后，小白算是正式进入应用。界面很清楚，功能一目了然。

在关注健康的大前提下，先点击“My Health”，里头有个“Complete Healthcheck”，基本上是根据之前问卷得出的各项报告。有意思的是，每个项目都可重新评估，就是重新回答和该项目相关的问题。这个好呀！可以根据身体状况和生活习惯的变化，随时调整，非常实时。

另一个关于健康的功能是“Check Symptoms”。小白刚好最近经常头痛，于是试了一下。输入“Headache”后会有几个选项（都是选择题），如头的哪个部分痛？是阵痛还是一直都痛？这个症状已持续多久？有没有伤到头部、颈部和鼻子？有没有压力或想吐？室内照明足够吗？问得比小白的家庭医生还要详细。最后的报告提出了可能导因及应对方式。应用也有提醒这只是参考，严重的话还是看医生。

想求医的话，可善用“Find a Clinic”功能。它会协助使用者物色理想的诊所、医院和医生。

点击“My Health”，就可看到关于自我健康检查的功能。(图/PULSE提供)

在“My Health”底下还有一个“Mental Wellness”功能，点击后会来到“Mood Tracker”，从所提供的关键词当中选择三个，形容你当下的心情，以及你所从事的活动。完成追踪后，应用会推荐一些适合的内容，如视频、音频和文章。

要身心健康，运动很重要，预防胜于治疗。一个人运动觉得无聊？Pulse应用的“AI Exercise Buddy”可以陪伴你一起运动，或是和其他朋友参与，一起做深蹲、靠墙坐、伏地挺身等运动。

此外，Pulse应用的“My Health Content”也收集了许多好文章，范围涵盖保健、营养和饮食等。

小白生性活泼又乐观，不过身边好些朋友都面对一些情绪问题，所有搜索了关于心理健康的文章。有些话题还真有趣，如《男性表现脆弱的三个方法》，文章中提及男性习惯扮演坚强角色，但同样有情绪起伏，如果不懂得排解可能会造成严重后果。其他的有《压力如何影响性生活》和《慢养教育（slow parenting）是最好方法吗？》等。

这里有卖 $5起迷你保险

“Wealth Channels”提供关于投资的文章。(图/PULSE提供)

有健康也有财富，人生更圆满！应用小白不巧也是理财小白，“Wealth Channels”有提供投资基本文章，深入浅出。如《三个征兆显示你处在财务危机边缘》就提到：薪水拿到就花在自己身上、不知道钱花到哪儿去了、需要和想要傻傻分不清楚。这三大征兆你中了几个？

《投资迷思》就提到三大误区：有风险的都不是好投资、高风险才有高回报、波动大就代表风险高。读了文章后小白才发现，自己之前好像也有陷入这些误区。现在小白终于比较了解，投资肯定附带风险，最重要是了解可能面对风险，评估是否值得及是否在可承担范围内。

唉！如果你像小白一样，不懂得理财又对投资有一堆误解，还是找专业的理财顾问咨询一下吧！看医生才能对症下药，理财也一样，不论大富小财，找专家指条明路。可点击Pulse应用的“Call Me Back”选项，直接跟保诚保险的财务顾问对话。

Pulse应用还提供给父母和孩子的理财文章和趣味短视频。这个很重要，小白不只要把自己的财务管理好，有家庭和孩子时更需要完善和专业的理财规划。

如果是保诚保险的保单持有者，还可点击一些独家功能，如“360 View”（查看所有保诚保险的保单）、“Wealth Score”（评估财力状况和设定财务目标）。

到“PRUShoppe”可购买独家迷你保险。(图/PULSE提供)

喜欢在网上购物的小白，看到“PRUShoppe”时当然是迫不急待点击，原来卖的是迷你保险，好特别！例如$5保费就可以购买三个月的骨痛热症保险，$26可以买六个月的冠病和21种传染病保险，$58可以买一年的运动保险。

这些迷你保险不仅保费低廉，还只需在应用填写基本资料和付费就可以了，太方便了！据小白所知，这些是Pulse应用独家售卖的，即使到保诚保险网站或登门造访也买不到喔！

每年6月至10月是本地骨痛热症高峰期，PRUSafe Dengue保险对小白来说很有吸引力。18岁至69岁的本地公民，只须支付$5保费就会获保三个月。若确诊可获一笔$500赔偿，因症发烧住院每天可获$200住院费（最多五天），在确诊的14天内不幸逝世可索赔2万元。

健康财富 管理都要趁早

Pulse应用也照顾到中小企业，开辟一个SME专区。（图/PULSE提供）

可以在同一个应用里，同时照顾健康和财富，的确很不错，最重要是免费的（窃喜！）。

毕竟新加坡人是全球最长寿的国家之一，平均每个人会活到83.5岁，所以保持身体强健很重要，还要累积足够的财富应付通货膨胀。小白爱喝的奶茶最近又涨一角钱了，还是少喝点，正好评估报告也说小白每天的咖啡因摄取量太高了。

调整生活习惯和心态，就会发现白开水味道也不错。现在小白最常做的事，就是捧着一杯白开水，打开Pulse应用刷看理财资讯，毕竟累积更多财富，是对健康的更大保障。

小白也参加了“Pulse Challenges”挑战，因为有机会赚取积分，用来换电子礼券，这也算是从小处生财吧！这还可以为10月的新加坡保诚保险环法脚踏车赛（Tour de France Prudential Singapore Criterium）做准备。点击了解更多详情。

一边刷看Pulse应用的理财资讯时，小白也一边思考，保诚保险为何如此“好心”，设计这么一个免费应用给大众使用，而不是局限在保单持有人？

到保诚保险网站搜索了一下，保诚保险新加坡执行总裁陈天恩有说，大家都知道吃得好和适当运动的重要性，所以希望通过应用的“Healthcheck”功能，让公众可以强身健体，毕竟预防胜于治疗。不只对身体的照料要及早，对财务也是，应用结合人工智能的理财咨询，可以提供使用者更全面的体验。

这个应用也照顾到中小企业，有开辟另一个SME专区。小白最近想开个网站，算是中小企业吗？反正已下载，可以去了解一下。

可以照顾健康、买小保险、理财生财、做小生意，这个包罗万象的应用小白很欢喜，你有心动吗？赶快下载吧！

【本文由保诚保险呈献】