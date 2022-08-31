冠病病毒会否完全消失？

我国前天（8月29日）起取消在室内戴口罩的规定，只有在医疗保健设施和乘坐公共交通的公众才须戴口罩。不过，当局建议年长者和免疫力较弱的人在室内继续戴口罩。这代表生活回到常规？冠病病毒会完全消失吗？《新明日报》《活得好》请伊丽莎白医院传染病专科医生古鲁（Asok Kurup）谈他的看法。

针对放宽疫情安全管理措施，古鲁医生说，总的来说，看到了公众不同的反应：与年迈父母同住的人，尤其是患有糖尿病、肥胖症、慢性肺部疾病和心血管疾病等的高危人群，会更为谨慎，因为若染上冠病，病情很可能更严重。与此同时，有些人也厌倦对疫情一直保持警惕，尤其是那些曾染病，并且较年轻健康的人群，对这消息可能感到兴奋。

对于冠病病毒会否完全消失，古鲁医生说，有两种不同的说法。

一种说法是，冠病病毒最终会逐渐消失，或与人类共存。如果一种病毒杀死它所有的宿主，最终会在这个过程中杀死自己，所以病毒有一些进化压力，要通过变得更良性，来与我们共存。最好的情况是，它变成一种轻微疾病，让我们能通过接种疫苗、注射追加剂以及可能在未来为新变种研发出新疫苗，来与病毒共存。我认为这是一个乐观的期待。

另一种说法，也是更有可能的情况是，病毒仍不断变异。尤其是在世界许多地方，冠病病毒仍在社区传播，这为病毒创造了可以发展新变体、新特征的环境。