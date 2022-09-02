肥胖会致肺活量减　属冠病高风险群

为何特定人群被认为属于冠病高风险群，伊丽莎白医院传染病专科医生古鲁（Asok Kurup）解说，最普遍的原因与免疫系统有关。

古鲁医生举例说明，肥胖会导致肺活量和储备减少，从而使呼吸更困难；癌症治疗可能会让患者在接种疫苗后产生降低的抗体反应。

对于患有多种合并症的人来说，器官功能和健康已受损，较易肺损伤和出现炎症；至于年长者，是由于老年综合征和功能低落；患有唐氏综合征的成年人也被认为处于高风险，因为他们可能加速衰老，这会影响多数器官及其功能。

医生强烈建议，与祖父母或其他年长人士一起生活的多代家庭，尤其是高风险类别的家庭，应继续采取严谨的防疫措施。如果家庭成员属于高风险，该在出现轻微症状时及早进行检测。如果检测呈阳，应立刻向公共卫生防范诊所计划（PHPC）旗下的诊所寻求治疗，更多详情可参考https://flu. gowhere.gov.sg/

古鲁医生说：“对于那些与高危人群一起生活，或照顾高危人群的人，即使年轻健康，也建议接种冠病疫苗和追加剂，同时接种流感疫苗，因为我们已经看到流感等其他呼吸道病毒激增。这与放宽旅行限制和放松戴口罩措施有很大关系。因此，我仍然建议你在人多的公共场合继续佩戴口罩。”