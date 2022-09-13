射血分数保留型 心衰如何治疗？

射血分数保留型心力衰竭（Heart failure with preserved ejection fraction，HFpEF）是一种心力衰竭类型。过去没有针对这疾病的有效治疗，因此，医生主要治疗患者的潜在疾病和帮助改善症状。本期《活得好》请新加坡国立大学心脏中心心脏衰竭专科主任、心脏内科顾问医生、新加坡国立大学杨潞龄医学院助理教授林偉勤解析HFpEF目前的治疗选项。

林偉勤医生说，射血分数保留型心力衰竭（HFpEF）患者可出现典型的心力衰竭症状，包括出力时呼吸短促、较容易疲惫、因咳嗽和/或呼吸短促，无法平躺入睡、腿部肿胀和腹胀。一些患者则会出现非特异性的症状，如嗜睡或食欲不振。

HFpEF的高风险群包括年长者、女性、超重/肥胖、高血压和糖尿病。

针对HFpEF患者，过去没有任何有效的治疗；心脏病专家主要积极治疗患者的潜在疾病，如高血压和糖尿病。医生可开利尿剂给患者服用，以防止液体潴留，这是引起症状的主要原因。这些都是对症和支持性治疗的策略。然而，近年来这类心衰的治疗有了新进展。

随着近期一项研究结果的发表，医生现在可用口服药物恩格列净（Empagliflozin）来治疗HFpEF患者；它属于一类称为“钠-葡萄糖协同转运蛋白2抑制剂” （‘sodium-glucose co-transporter 2 inhibitors’）的药物，简称SGLT-2抑制剂。它可帮助减低HFpEF患者的住院风险和死亡率。