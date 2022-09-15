拔罐是中医传统疗法，适用的范围很广泛，但有些情况不宜拔罐。拔罐后，罐印颜色代表着身体什么问题？《新明日报》《活得好》请宜康中医的纪慧君医师解析。

纪慧君医师说，拔罐疗法的适用范围包括：

感冒导致的肌肉酸痛；

腹部疾病，如胃脘疼痛、消化不良；

妇科疾病，如痛经、月经不调；

身体疾病，如颈椎病、落枕、腰椎间盘突出、腰肌劳损、风湿病、肌肉酸痛等。

纪医师提醒，皮肤过敏、皮肤损伤者，拔罐有可能加重过敏症状。皮肤溃疡的部位也不能拔罐，以免引发感染、水泡，加重溃疡。

女性怀孕或月经期间，不宜拔罐，尤其是腹部、腰骶部位，否则，可能引起孕妇先兆流产，或造成经量过多。

吃饱后，血液流向脏腑进行消化及代谢，若此时拔罐，气血又被强行引导到拔罐部位，导致心脏会加速供血，容易出现眩晕、恶心等各种不适。

留罐时间不适宜太长，最好控制在8至10分钟内。若不慎起泡，小于绿豆的水泡一般可自行消退，大于黄豆的水泡可以消毒后挑破放水。

拔罐后，罐印颜色的深浅代表着不同的问题：